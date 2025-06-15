藍白新竹車站前反罷宣講 綠推除惡草批市府失能

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（中央社記者魯鋼駿新竹市15日電）民眾黨主席黃國昌、停職中的新竹市長高虹安及國民黨立委鄭正鈐今天出席在新竹市舉辦的反罷免宣講。民進黨新竹市黨部今天則與罷團志工到公園除惡草，批評竹市府失能。

民眾黨下午在台鐵新竹站前廣場舉辦「安定新竹、罷免投不」宣講活動，黃國昌、高虹安及鄭正鈐出席，現場湧入數百名支持者，多名新竹市里長也到場聲援。

高虹安表示，她上任後努力兌現政見，在財政紀律、市政建設、教育、長輩照顧、交通問題等做出許多成績，民進黨發起的罷免活動，讓社會造成很多的仇恨對立，呼籲想要新竹安定的人，站出來投「不同意罷免」。

黃國昌指出，他不會用大罷免來形容這場政治鬥爭，而是民進黨發動的大威權，由總統賴清德發動的大獨裁，目的是所有權力必須要民進黨掌握，呼籲民眾攜手守護幸福城市，在投票日站出來向民進黨、賴總統說不。

鄭正鈐表示，民進黨要用大罷免掃除異己、奪回國會，是在剝奪台灣的尊嚴與未來，呼籲民眾投下「不同意罷免」，除要守住新竹市建設，不讓立法院變成「一言堂」。

民進黨新竹市黨部今天也發起「Clean Hsinchu 讓新竹變乾淨」行動，民進黨多名新竹市議員及罷免團體志工參與。

活動中，民進黨竹市議員陳建名指出，新竹市容明顯退步，草木橫生、市政荒廢，市府長期無人管理及維護公共空間，此次與罷免團體志工一起號召民眾到北區士林公園清除雜草、整頓環境，以實際行動表達對市府失能的不滿。

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發起罷免高虹安、鄭正鈐團體昨天成立「雙罷總部」時表示，第2階段送出連署書確認無需補件，挺向第3階段。

罷免團體今天提供新聞稿指出，將持續透過行動與說明，向市民傳達罷免的理由，讓新竹市「重新開機」。（編輯：戴光育）1140615