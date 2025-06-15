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林岳谷調整打擊動作有成效 助悍將勝桃猿首獲MVP

2025/6/15 20:53
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（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職富邦悍將林岳谷二軍調整打擊動作奏效，6月回到一軍有好表現，今天單場3安2打點，助隊以7比3擊敗樂天桃猿，生涯首度獲選單場MVP，他盼持續在一軍幫助球隊奪下每場勝利。

悍將隊野手林岳谷12日回到一軍，在悍將台北大巨蛋系列賽有好表現，今天對樂天桃猿隊單場4打數敲出3支安打，貢獻2分打點，獲選單場最有價值球員（MVP），近3場比賽合計敲出6支安打。悍將總教練陳金鋒稱讚，「林岳谷這3場表現非常好，希望他繼續加油。」

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林岳谷表示，到二軍有調整打擊動作，縮小動作、讓揮棒速度變快，可以更確實擊到球，這樣的改變也得到好的效果。

林岳谷生涯首度獲選單場MVP，他表示，很開心，知道今天有滿場的球迷，這3場比賽狀況不錯，賽前知道本季悍將還沒有贏過桃猿，但不會覺得有壓力，是靠大家一起贏下比賽；自評今年比前2年更進步，希望可以整季都待在一軍，幫助球隊拿下每場比賽勝利。（編輯：管中維）1140615

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范國宸單場兩長打責任更大 悍將本季對戰桃猿首勝
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