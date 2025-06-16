早安世界》16日花東防焚風 西半部、東北部午後局部大雨

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16日花東防焚風 西半部、東北部午後局部大雨

中央氣象署表示，15日最高溫為台北市士林區攝氏39.2度。16日雲量增多，降雨機率提高，西半部溫度會較15日略微降低，花東縱谷可能會有局部焚風發生，高溫普遍仍在攝氏32至35度之間；午後西半部、東北部雷陣雨明顯，預估16日及17日是這一週降雨最顯著的2天。（看完整報導）

台中21歲青年淪黑戶從小被父禁外出、未受教育 社會局協助安置

台中市1名21歲青年因為父親從未為其報戶口而淪為幽靈人口，社會局表示，這名青年從小被父親要求待在租屋處不得外出，也沒有受過教育，直到今年稍早在回收場被里長蘇乙青發現，「黑戶人生」才曝光。台中市政府社會局將調查確認青年是否幼時遭父親限制自由、剝奪就學及影響身心發展；相關機關也將協助他取得戶籍事項；蘇乙青透露，社會援助源源不絕，他已為青年成立LINE群組，將為青年未來進入社會提供所需協助。（看完整報導）

亞洲女排國家盃台灣奪季軍 克服身高差距逆轉勝哈薩克

在越南河內舉行的首屆亞洲女子排球國家盃，台灣女排14日在銅牌戰，靠著多變的攻擊戰術，如願逆轉擊敗哈薩克獲得季軍。總教練「小牛」鄧衍敏表示，這次最滿意的大概就是大家展現出來的團隊戰力，就算是對到實力比較強的隊伍，每個人對於戰術的執行力都還是能做得到位。（看完整報導）

川普79歲生日盛大閱兵 全美多地同步爆發「無王日」示威

79歲生日這天，美國總統川普14日在華盛頓揭開閱兵式序幕，盛大慶祝陸軍建軍250週年，約有150輛軍用車輛、6600名士兵，以及數十架軍機在閱兵儀式登場。活動吸引大批民眾到場觀看，有人認為250週年是「重大的」時刻，也有民眾舉著標語到場表達反對意見。與此同時，全美「無王日」示威如火如荼進行當中，，包含紐約、舊金山與洛杉磯，數以萬計抗議者走上街頭，稱川普為「獨裁者」。（看完整報導）

以軍70架戰機奔襲德黑蘭 伊朗飛彈反擊以色列北部港市

以色列與伊朗14日深夜起展開新一輪互轟，以軍深入伊朗首都德黑蘭空襲油庫與國防部，伊朗以飛彈反擊以色列；伊朗外交部長阿拉奇15日透露，一旦以色列停止針對伊朗的軍事行動，德黑蘭當局也會結束對以國的襲擊，然而，以國軍方卻對住在德黑蘭武器生產設施附近的民眾發布撤離警告。葉門叛軍「青年運動」15日指出，將和伊朗共同合作向以色列發射飛彈。美國總統川普與俄國總統蒲亭通話後籲雙方停戰。由於中東關係緊張，大埃及博物館宣布延後開幕。（看完整報導）

枋寮漁港7學生溺水2軍人救起5人 1人游上岸1人失蹤

枋寮漁港15日下午發生溺水案，7名國、高中生友人到枋寮沿岸戲水，下午3時許於枋寮漁港燈塔附近發生溺水意外，當時有2名軍人目睹學生載浮載沉，立即跳下水救人，救起5名學生，另1名學生自行上岸，1名高中生則仍失蹤，海巡署持續進行周遭海域及岸際搜索行動。（看完整報導）

專題／心靈課程為何吸引人 專家：填補求助猶豫空窗

在藝人和網紅的吹捧下，心靈成長課程正夯，但YouTuber錫蘭發布一部名為「你的心靈不需要課程」的影片，揭露大型團體意識訓練可能涉及心理操控與財務風險，引發廣大議論。中央社帶你了解「心靈課程」為何會吸引民眾參加，「心理師法」如何劃清界線並保障民眾權益與健康，不良課程可能會讓學員深陷其中造成更大傷害，以及如何在專業心理師的帶領下，感受到安全與被接納。（看完整報導）

開箱蘋果矽谷測試實驗室 模擬噴水、極端氣候確保iPhone更耐用

位於蘋果美國矽谷總部鮮少對外開放的Durability Lab（耐用度實驗室），負責蘋果產品各項耐用度測試的專業實驗室，其中包含模擬降雨或噴水情境的IPX防水測試艙、因應極端氣候的測試及隨機跌落測試等。平均開發週期約90%時間都花在測試上，使得iPhone殘值通常比Android手機高出45%。（看完整報導）

鄭愁予辭世享年91歲 詩句「我達達的馬蹄是美麗的錯誤」傳世

曾於詩作「錯誤」中寫下「我達達的馬蹄是美麗的錯誤」著名詩句，詩人鄭愁予（本名：鄭文韜）辭世，享耆壽91歲。詩人蕭蕭15日轉述鄭愁予弟媳婦林彩桂訊息，指鄭愁予於美國時間13日因心臟衰竭逝世。鄭愁予為金門縣政顧問，縣長陳福海也向家屬致意。（看完整報導）

大谷翔平單場雙響MLB第250轟達標 寫下最快「250轟、150盜」紀錄

洛杉磯道奇日本球星大谷翔平14日對舊金山巨人擊出雙響砲，達成美國職棒大聯盟MLB生涯250轟里程碑，寫下最快「250轟、150盜」的史詩紀錄，成功終結上季加入道奇以來，連10場未開轟的最長全壘打荒，在首局及第6局首打席分別扛出一支陽春彈，本季全壘打來到25支。（看完整報導）

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