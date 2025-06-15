不良課程的心靈陷阱1 / 心靈課程惹爭議 心理師法劃清界線保權益與健康

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在藝人和網紅的吹捧下，心靈成長課程正夯，但是知名YouTuber錫蘭發布一部名為「你的心靈不需要課程」的影片，揭露大型團體意識訓練（LGAT）可能涉及心理操控與財務風險，引發廣大議論。要如何辨識有問題甚至是非法的心靈課程〉為什麼法律要對心理治療等行為進行規範？非法的「心靈課程」有甚麼風險？為什麼人們會願意走進這類課程？中央社專文為您解析。

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（中央社記者曾以寧台北15日電）「心靈課程」日前引發心靈操控的議論，過去曾有打著靈氣療癒、命盤心理諮商的違法案件，律師兼諮商心理師柯萱如指出，心理師專業有明文規定，民眾發現有問題的課程或人士，可以檢舉或申訴。

今年2月，YouTuber錫蘭發布長達2個多小時的「你的心靈不需要課程」影片，揭露大型團體意識訓練（LGAT）可能涉及心理操控與財務風險，不但閱聽者熱議，也在心理師業界引發廣大迴響。

心理師法保障民眾權益 無照執業須負刑責

柯萱如指出，正規的心理師不僅要有相關碩士學歷、經過實習與國家考試，以經過科學實證的方式進行晤談、心理治療等服務，更要遵守倫理規範，並須在過程中避免雙重身分、適時轉介醫療、負有通報的責任義務，以法規監督與專業倫理保障當事人利益。

根據「心理師法」第42條規定，未取得臨床心理師或諮商心理師資格，擅自執行臨床心理師或諮商心理師業務者，處2年以下有期徒刑，得併科新台幣3萬元以上15萬元以下罰金。

柯萱如告訴中央社記者，這項法令規定，應是為保障民眾生命健康，避免接受沒有療效的服務，反而耽誤尋求專業的時機。

如果坊間有課程或講師，不具有證照卻執行類似心理治療的業務，又不受監管，柯萱如說，這不僅可能沒有療效白花錢；更令人擔心的是，民眾若隱私遭到洩漏，或遭對方利用權力不對等而受到傷害，也會求助無門。

錫蘭這次爆出的心靈課程有爭議，過往也有多次非經登記核可的機構、或不具專業證照者，因涉及心理諮商業務遭開罰的紀錄，有人因此與地方政府對簿公堂。

無照諮商游走灰色地帶 違法樣態多元

在民國110年間，楊姓民眾在網路上自稱「國家二級心理諮詢師」、完形療癒師、靈氣療癒師、薩滿療癒師，宣稱可針對「莫名情緒」、「健康問題」，提供「療癒工作坊」、「團體療癒課程」、「心靈療癒」、「靈氣療癒」、「一對一專案」、「團體療癒課程」等服務，遭桃園市政府開罰新台幣3萬元。

楊姓民眾不服告上法院。桃園地方法院判決認為，他自稱「國家二級心理諮詢師」，有可能導致民眾誤認為就是諮商心理師；加上服務內容包括情緒問題、深層恐懼或悲傷問題、莫名情緒起伏問題、幫助受性侵害孩子脫離心靈陰影等，都在影射或直接涉及心理諮商、心理治療，因此認為確實有違反「心理師法」。

還有占星部落客「安蘭老師的占星城堡」在網路宣稱可以進行「命盤心理諮商」、「9小時深度心理諮商愛之牆」，提供「深度心理諮商課程談7宮的月與火」等服務，被檢舉不具諮商心理師資格，由地方政府開罰。

根據判決，台北高等行政法院認為，國家雖然沒有禁止人民從事「占星或算命」之工作，但為了避免混淆，不可宣稱其工作有「心理治療」或「心理諮商」功能，以免削弱相關專業者的專業程度。

柯萱如指出，過往類似案件的方式與型態非常多元，但這類判決共通點為，法院是看實質的作為、提供的服務認定是否違法，不是針對特定形式進行判決；只有已經影射心理諮商，或可能讓民眾誤以為有治療效果的，才會有違法疑慮。

申訴個別諮商增多 檢舉團體課程較少

諮商心理師公會全聯會理事黃柔嘉指出，民眾如果遇到心理師疑似在非合法登記機構開課程時，除了疑似違法時可向地方政府檢舉，若疑有違反專業倫理行為，也可向各地方諮商心理師公會提出申訴，地方公會審理並回覆，民眾如對回覆結果不滿意，可再申訴到全聯會。

黃柔嘉坦言，近年倫理申訴的案件有增加趨勢，「這其實是好現象，顯示民眾願意整理經驗並尋求協助」。不過，相較於個別諮商，針對團體課程的申訴相對較少。

「一來是這些課程多數由非專業心理師帶領，因此無法透過專業倫理途徑申訴；二來是團體環境及課程中『不容質疑』的氛圍，使得學員難以站出來表達不適。」黃柔嘉解釋。

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隨著心理健康意識提升，也會有非專業人員看中市場，想要在法律灰色地帶操作也會越來越多。柯萱如指出，對於合法非法的判斷標準，還有待實務界做得更細緻。

雖然心理師法上路已多年，但也是直到近年民眾對心理健康意識提升，才開始有案例進到法院。柯萱如說，因此心理師業界也期待主管機關和法院可以做出更具體、細緻的見解。（編輯：陳清芳）1140615