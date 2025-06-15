不良課程的心靈陷阱2 / 辨識不良心靈課程套路 先看講師背景是否揭露

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

在藝人和網紅的吹捧下，心靈成長課程正夯，但是知名YouTuber錫蘭發布一部名為「你的心靈不需要課程」的影片，揭露大型團體意識訓練（LGAT）可能涉及心理操控與財務風險，引發廣大議論。要如何辨識有問題甚至是非法的心靈課程〉為什麼法律要對心理治療等行為進行規範？非法的「心靈課程」有甚麼風險？為什麼人們會願意走進這類課程？中央社專文為您解析。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北15日電）心靈課程及工作坊蓬勃發展，其中不乏爭議。專家指出，不良課程可能會讓學員深陷其中造成更大傷害，可從講師專業背景不明等4大特徵來辨識，而協助親友脫離心靈陷阱也要技巧。

諮商心理師公會全聯會理事黃柔嘉接受中央社記者專訪表示，不良心靈課程通常具有「課程內容與講師專業訓練未公開透明」、「違反個人自主意願揭露過去創傷經驗」、「製造偶像崇拜推銷拉人收取高額費用」、「宣稱具有療效或不當的身體接觸傷害」等4大特徵。

辨識不良課程 清楚揭露講師背景是關鍵

最容易辨識的，是講師專業背景。在台灣，心理師分為「諮商心理師」和「臨床心理師」，黃柔嘉說，當講師不敢明確說明自身的資格，或以「心理諮詢師」等似是而非頭銜含糊帶過，就是警訊，有可能講師根本沒有國內證照，不敢在宣傳時講清楚、說明白。

民眾可以透過衛生福利部官網公開資料查詢醫事人員資格。黃柔嘉並指出，心理學還有不同學派，當沒有講師未清楚揭露其專業背景，也會導致民眾無法判斷課程是否適合自己。

特別值得注意的是，「在一群人面前被要求揭露創傷，把期待強加在個人身上，非常可怕，可能導致創傷經驗被重現」，可是部分不良課程會要求學員在團體中揭露個人創傷經驗，黃柔嘉強調，這與專業倫理背道而馳。

專業倫理守則強調必須尊重案主自主權，給予安全、可信任的感覺，她說，正規訓練養成且國家考試通過的心理師，不會強制要求揭露傷痛經驗，而是在關係建立後才慢慢引導。

黃柔嘉解釋，非專業講師可能以為「講出來就好」，但實際上並非如此；例如曾遭受霸凌的人，被趕鴨子上架說出遭遇後，若沒有被妥善處理，可能造成二次傷害。

學員為何離不開 課程背後的心理操控

至於製造偶像崇拜推銷，拉人收取高額費用，黃柔嘉指出，這都與學員離不開的原因有關。她解釋，當民眾投入高額費用後，心理操控機制便開始發揮作用，因為人一旦做出了選擇，大腦就會傾向支持自己的選擇。

黃柔嘉以等公車為例，當等待時間從5分鐘增加到15分鐘，就會開始想，「都等那麼久了，再多等一下吧」。同理，課程參與者也會說服自己，有參加課程是比較好的，而且課程中的導師、其他成員也會持續灌輸「要大破大立就要繼續、離開是你的損失」的想法。

在這種團體情境中，參加者甚至會出現「認知失調」—明明感覺不舒服，只是錢都花了、其他學員都不敢對課程做出質疑，就以為是自己的問題、勉強自己參與。而且所謂課程導師又一直洗腦「不繼續來就是不會改變、不成長」，參加者會從懷疑課程變成懷疑自己。

「從剛開始的懷疑課程，到變成懷疑自己，這種認知失調導致的自我懷疑，會像雪球般越滾越大。」黃柔嘉表示，不論是非自主分享創傷，還是不當身體接觸，都可能造成創傷經驗的二次傷害，影響睡眠、飲食等基本生理功能。

當親友疑陷不良課程 用問題試探、勿直接阻止

黃柔嘉指出，在這種群體中，不僅人的判斷能力會被改變，在外也會越來越不敢跟別人說自己有參與課程；因此當民眾發現親友疑似有參加時，不要直接質疑對方的判斷，或從太快把不好的感受與課程連結。

透過 Google News 追蹤中央社

「先不要說課程怪怪的，先了解並維持一定程度的信任關係」，她建議，要優先維持其他話題；同時，應特別關注對方的工作、睡眠和情緒變化，因為這些是最容易受影響的面向。

黃柔嘉指出，若發現對方也因此感到困擾，可以再透過「好奇的語氣」和「問句」，引導對方自己反思「你參加的感受是什麼？不舒服的感覺跟課程有沒有關係？」再引導對方開始接收更正訊息、尋求其他資源。（編輯：陳清芳）1140615