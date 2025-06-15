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亞洲女排國家盃台灣奪季軍 克服身高差距逆轉勝哈薩克[影]

2025/6/15 11:44（6/15 12:27 更新）
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台灣女排14日在亞洲女子排球國家盃銅牌戰，逆轉擊敗哈薩克獲得季軍。（圖取自facebook.com/CTVBA888）
台灣女排14日在亞洲女子排球國家盃銅牌戰，逆轉擊敗哈薩克獲得季軍。（圖取自facebook.com/CTVBA888）
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（中央社記者黎建忠台北15日電）在越南河內舉行的首屆亞洲女子排球國家盃，台灣女排昨天在銅牌戰，靠著多變的攻擊戰術，如願以17比25、25比13、25比16、25比13逆轉擊敗哈薩克獲得季軍。

台灣女排預賽與地主越南、澳洲、印度與香港同組，分組預賽採單循環，前2名拿到4強門票，第3、4名爭5到8名排名賽，墊底則打9到11名排名賽。

台灣女排一路過關斬將到昨天舉行的銅牌戰，對上擁有身高優勢的哈薩克，開賽對手就展現強悍的攔網能力，先拿下首局。

不過從第2局起，攻擊手張稦豈、劉雙菱火力全開，搭配隊長廖苡任多變的進攻戰術巧妙避開對手攔網，展現出靈活又高效的進攻模式，順利連下3局逆轉勝。

影片來源：Volleyball World

總教練「小牛」鄧衍敏在接受中央社訪問時表示，這次最滿意的大概就是大家展現出來的團隊戰力，就算是對到實力比較強的隊伍，每個人對於戰術的執行力都還是能做得蠻到位的。

鄧衍敏強調，這是首屆舉辦的盃賽，「我們成軍到訓練到參賽，時間並不算太長，但大家在短時間內的凝聚力很足夠，當然我們還有很多地方可以更進步，接下來會持續努力，好好備戰世大運和明年亞運。」

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亞洲國家盃為前身挑戰盃改名，讓沒有國家排球聯賽（VNL）資格的隊伍，也能有進帳世界排名積分的機會，而這次亞洲國家盃的冠軍隊，將可直接晉級明年亞洲排球錦標賽。

這支全新台灣女排名單自1月公布、2月展開訓練，不過因撞期大專排球聯賽以及企業排球聯賽等賽事，直到4月亞洲女排冠軍聯賽後才正式到齊，並於5月下旬赴日展開移訓，順利增進球員間的默契。（編輯：張銘坤）1140615

#印度
#香港
#越南
#亞運
2025年亞洲女子排球國家盃在越南河內舉行，台灣女排一路過關斬將，14日在銅牌戰逆轉擊敗哈薩克，獲得季軍。（中華民國排球協會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年6月15日
2025年亞洲女子排球國家盃在越南河內舉行，台灣女排一路過關斬將，14日在銅牌戰逆轉擊敗哈薩克，獲得季軍。（中華民國排球協會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年6月15日
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