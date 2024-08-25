本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

U17女排世錦賽台灣第4寫歷史 教練：達理想成績

2024/8/25 14:35（8/25 15:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣女排小將25日在秘魯首都利馬舉行的U17世界女子排球錦標賽季軍戰，以1比3局數不敵義大利獲得第4，但已寫下台灣史上最佳成績。（排球協會提供）中央社記者黎建忠傳真 113年8月25日
台灣女排小將25日在秘魯首都利馬舉行的U17世界女子排球錦標賽季軍戰，以1比3局數不敵義大利獲得第4，但已寫下台灣史上最佳成績。（排球協會提供）中央社記者黎建忠傳真 113年8月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北25日電）台灣女排小將今天在U17女子排球世界錦標賽季軍戰，以1比3的局數不敵義大利獲得第4，但已經寫下台灣史上最佳成績。教練吳明恒表示，達到理想成績，希望球員吸取經驗繼續拚。

在秘魯首都利馬舉行的U17女子排球世界錦標賽，台灣小將雖獲得第4名，但這已是國際排球總會（FIVB）舉辦的分齡與不分齡世錦賽中，台灣男、女排的最佳成績，過去僅在2009年U21女排世界錦標賽及1999年U19男排世界錦標賽各獲得第5名。

吳明恒賽後接受大會訪問時指出，來到世錦賽舞台，選手們經驗稍嫌不足，想贏但被對手追上會害怕輸，心態還不夠好，當對手破解發球策略後，球員們沒辦法大膽改變發球球路，打得較放不開。

吳明恒透露，比賽中局數被追平就有球員落淚，這顯示球員們得失心比較重，畢竟以國內環境要參加這樣的舞台很不容易，台灣排球先天條件不足，才會如此在意世錦賽這個舞台。

球隊攻擊手邱凡綺表示，季軍戰打起來感覺和前幾場不同，大家有點悶悶的，場上比較像各打各。不過她強調：「我們已經約定要一起變強，未來我們同一群人會繼續努力，為台灣打下更好的成績。」

吳明恒認為，真的表現很不錯，進4強後可能壓力太大，賽後也鼓勵球員們已經達到理想成績，這只是場球賽，要累積經驗，持續訓練，為了更長久的未來。（編輯：管中維）1130825

#世錦賽
#台灣
#秘魯
#利馬
#吳明恒
吳明恒
U17女排世錦賽 台灣小將不敵義大利獲第4名台灣逆轉勝巴西 U17女排世錦賽晉級4強拚獎牌
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：