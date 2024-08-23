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台灣逆轉勝巴西 U17女排世錦賽晉級4強拚獎牌

2024/8/23 11:52（8/23 12:21 更新）
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台灣23日在秘魯首都利馬舉行的U17世界女排錦標賽8強，逆轉擊敗勁敵巴西，如願挺進4強。（圖取自facebook.com/CTVBA888）
台灣23日在秘魯首都利馬舉行的U17世界女排錦標賽8強，逆轉擊敗勁敵巴西，如願挺進4強。（圖取自facebook.com/CTVBA888）
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（中央社記者黎建忠台北23日電）在秘魯首都利馬舉行的U17世界女排錦標賽8強，今天台灣靠著小將陳薏、陳品宇雙主攻手帶領下，以23比25、25比19、25比20、25比19逆轉擊敗勁敵巴西，如願挺進4強。

台灣女排去年在U16亞洲錦標賽摘銅，因而獲得這次在秘魯舉行的首屆U17世錦賽門票，預賽與克羅埃西亞、日本、波多黎各同組。

台灣女排闖過預賽後，在16強以3比0的局數完勝泰國，達成晉級8強的賽前設定目標。今天再戰人高馬大的巴西女排，首局雖以23比25落敗，但和對手打出信心的台灣小將，接著連拿3局上演逆轉勝。

這場比賽進攻重心同樣都擺在「三本柱」陳薏、陳品宇、吳紫華身上，3人就合力拿下53分，表現得毫無畏懼。

教練吳明恒接受中央社採訪時指出，巴西女排的先發球員身高比台灣高了將近9公分，因此在發球上有針對性的設定，加上這批選手本身素質也不錯，「我們賽前就看影片分析，沒有多說什麼，畢竟多講可能沒有什麼效果，反倒讓她們順其自然地享受比賽，都已經晉級8強了。」

吳明恒透露，第4局一度領先10分，當時心裡比較鬆了一口氣，沒想到又被對手連得3分，讓戰局變得緊張，「我也感受到球員很想要贏球，導致打得綁手綁腳，所以立刻喊暫停鼓勵球員，稍微調整一下節奏，最後順利拿下勝利，贏球當下很開心，因為在國際賽挺進4強，對台灣排球來說跨出很大一步。」（編輯：陳政偉）1130823

#台灣
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吳明恒
U17女排世錦賽 台灣隊8強對巴西有硬仗U17女排世錦賽 台灣分組第2挺進16強
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