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U17女排世錦賽 台灣分組第2挺進16強

2024/8/20 11:01
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（中央社記者陳容琛台北20日電）台灣女排今天在首屆世界U17女子排球錦標賽以25比23、25比16、25比20擊敗波多黎各，確定分組第2挺進16強，將與泰國爭奪8強門票。

台灣女排靠著去年在U16亞洲錦標賽的季軍佳績，順勢取得在秘魯舉行的世界U17女子排球錦標賽參賽資格，本屆台灣U17女排延續去年季軍的主要班底，由來自東山高中的陳品宇扛起隊長重任，而教練團則是吳明恒執掌兵符，搭配2名助理教練李怡萱、楊怡真。

征戰首次舉辦的U17女排世錦賽，台灣在分組賽與日本、波多黎各及克羅埃西亞被分在D組，雖然首戰不敵日本，不過台灣U17女排昨天以3比1局數逆轉擊敗克羅埃西亞，搶下具有意義的隊史首勝，隨著今天再力退波多黎各，台灣U17女排確定以分組第2之姿挺進16強。

教練吳明恒接受中央社採訪時認為，即便球員在首戰對日本比較放不開，但經過調整後有明顯改善，加上第2場有針對克羅埃西亞做進攻、防守的設定，讓球員更快進入狀況，也順利鎖定勝利，同時為球員注入一劑強心針，今天更有信心挑戰波多黎各。

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此役隊長陳品宇終於找回手感，攻下全場最高20分，吳明恒指出，面對國外球員的身材優勢，導致陳品宇比較不適應，進而影響前2場發揮，「其實她是很有能力的選手，只是很想要表現好，而且又一直被針對，但我們還是讓她在場上調整節奏。」

明天將與泰國爭奪8強門票，吳明恒提到，泰國具有一定實力，因此重點在考驗雙方的臨場穩定性，「我們賽前設定目標是前8名，所以明天那場很關鍵。」（編輯：張雅淨）1130820

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