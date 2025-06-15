早安世界》人事總處刪補班規定 未來不用連6天上班
人事總處刪補班規定 未來不用連6天上班
今年下半年及明年度行事曆出爐，行政院人事總處也公布，基於國人已習慣週休二日作息，因此在「政府機關配合紀念日與節日補假及調整放假處理要點」中，刪除調整上班日為放假日並補行上班的規定。換句話說，公教人員、上班族與學生等未來不需要為了湊連假彈性放假而補班。（看完整報導）
海鯤艦準備邁向海測 高雄港內浮航測試動力等系統
中央社記者14日下午在高雄港內直擊，國造潛艦原型艦海鯤艦緩緩離開台船碼頭，以自主動力在港區進行浮航，可看見海鯤艦甲板上有超過10名以上技術人員，帆罩上亦有數名人員，且帆罩內的光電桅杆亦豎起，舷號711清晰可見，一旁並有小船伴隨航行。知情人士證實，海鯤艦此次浮航是進行動力與相關系統測試，目前已進入泊港測試最後階段，若一切順利，後續將駛出高雄港進行海上測試（SAT）。（看完整報導）
以色列摩薩德埋伏數月部署武器 重創伊朗國防與核武發展
以色列13日空襲伊朗核設施和軍事基地，擊斃多名高階領袖和核子科學家。「華盛頓郵報」報導，為了這次行動，以色列「摩薩德」秘密情報團隊提前在伊朗境內部署突擊隊和武器埋伏數月。伊朗駐聯合國大使表示，這場攻擊造成伊朗78人喪生，另有超過320人受傷。德黑蘭當局14日則發動報復性飛彈攻擊，造成以國至少3死，另有數十人受傷。（看完整報導）
全美串連無王日抗議前夕 軍方證實首度拘留平民
洛杉磯市中心反對移民暨海關執法局（ICE）突襲執法的示威活動進入第7天，約200名陸戰隊員13日清晨抵達，駐守聯邦政府大樓。路透社拿出影像求證後，美國軍方證實，部署到洛杉磯的陸戰隊員13日暫時拘留一名平民。這是美國總統川普將現役部隊派到洛城後，首起已知由現役軍人執行的拘留行動。反川普人士在全美串連的「無王日」示威將在14日舉行，預計有數百萬人走上街頭抗議。（看完整報導）
印度航空空難增至279死 客機黑盒子解讀中
印度航空客機12日在印度阿默達巴德市墜毀，除了機上241名罹難者外，又陸續發現多名地面遇難者的遺體，目前罹難的人數已增加到279人。印度民航部長納依度表示，失事印度航空客機的黑盒子正在進行解讀，印度政府也要求波音787系列飛機必須全面受檢。（看完整報導）
陸委會：持中國邊境旅遊護照違法 台灣身分會被取消
過去幾個月，陸委會持續清查台灣民眾持有中國大陸定居證、身分證與護照等情形，若台灣民眾持用中共定居證，依規定將取消台灣身分。陸委會13日進一步提醒，若為了赴俄羅斯等地旅遊而向中國請領邊境旅遊護照，即便效期只有3個月，仍然違法。（看完整報導）
高雄女遭黑狗衝出咬傷 飼主被依過失傷害罪送辦
有網友在社群指出，在高雄騎車行經小巷突有黑色大型土狗衝出來咬腳，當場噴血，飼主拉狗回去後卻當作沒這件事，甚至稱沒錢沒工作，「不然你告我」。經調查，吳姓女子7日晚間騎車行經鳳山一處路口時，遭黑色犬隻衝出咬傷。警方已通知楊姓飼主到案，全案依過失傷害罪函送高雄地方檢察署偵辦，動保處也將依規定裁罰飼主。（看完整報導）
獨家／赴美留學不確定性高 中研院將祭第2波計畫搶人才
美國政府對國際學生入境就讀政策態度反覆，為台灣學生出國留學增添隱憂，中研院4月啟動快速入學計畫，有11名學生棄歐美大學轉在台就讀，中研院也將祭第2波計畫延攬人才。中研院期望透過快速入學計畫，為台灣科研體系延攬更多具潛力新秀博士生，未來也將持續關注國際學生流動趨勢，靈活調整招募機制，讓更多優秀人才選擇深耕台灣，並厚植中研院研究實力。（看完整報導）
教宗親自祝福台灣新婚教友夫妻 允諾為台祈禱不要戰爭
駐教廷使館貼文分享，教宗良十四世11日公開教理講授與接見中，接見了來自台灣的一對新婚夫婦，教宗聽見台灣的瞬間，眼睛驚喜睜大、露出燦爛笑容。教宗讚許台灣主教團與台灣教會在福傳工作上的努力，更允諾為台灣特別祈禱「不要戰爭」。（看完整報導）
林書豪獲選TPBL年度MVP 首拿台灣職籃大獎
TPBL總冠軍賽開打前，聯盟14日公布年度MVP人選，由效力於新北國王的當家球星林書豪以過半得票率獲獎，這也是他返國加盟台灣職籃後，首度拿下年度MVP大獎。林書豪今年8月將滿37歲，卻打出「逆齡」的賽季，本季4度包辦TPBL單月MVP，完全說明他整季維持不墜的好狀態。（看完整報導）
開箱老照片》台北第一位無黨籍市長
高玉樹早年赴日學習機械工程，並曾為在日台灣人奔走爭權益。1954年，高玉樹以無黨籍身分當選第2屆台北市長，擊敗國民黨候選人王民寧，堪稱不可能的壯舉。1957年高玉樹競選連任失利，但1964年再度當選市長。3年後台北升格為直轄市，高玉樹也成為首任官派市長，他在任內積極推動市政建設，晚年曾任交通部長、政務委員、總統府資政，於2005年辭世，享壽92歲。（看完整報導）
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- 早安世界》人事總處刪補班規定 未來不用連6天上班2025/06/15 07:43
- 2025/06/14 07:36
- 2025/06/13 07:40
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