表彰體育和慈善貢獻 英格蘭足球傳奇貝克漢封爵

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（中央社倫敦13日綜合外電報導）前英格蘭足球代表隊隊長、全球時尚指標人物貝克漢（David Beckham）今天獲英國王室授予爵位，以表彰他對體育及慈善活動的傑出貢獻。

法新社報導，貝克漢如今被授予「爵士」（Sir）頭銜，妻子維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）則依丈夫頭銜而被稱為「貝克漢夫人」（Lady Beckham）。

現年50歲的貝克漢透過聲明表示：「我在東倫敦（East London）長大，父母與祖父母都非常愛國並以身為英國人自豪，我不曾想過自己會獲得這項如此令人敬畏的殊榮。」

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貝克漢曾為英格蘭足球代表隊出賽115場，也效力過幾支世界頂級球隊，包括英超曼徹斯特聯隊及西甲皇家馬德里。

貝克漢曾於2003年獲得英國榮譽授勳制度中較低等級的「大英帝國官佐勳章」（OBE），維多利亞貝克漢後來也因對時尚產業的貢獻而獲頒此勳章。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1140614