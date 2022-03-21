貝克漢交出IG使用權 烏克蘭醫師上傳戰地現況

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦21日綜合外電報導）烏克蘭遭逢戰火，各界紛紛馳援。英國前足球巨星貝克漢（David Beckham）貢獻個人影響力，把擁有7000多萬粉絲的Instagram帳號，交給人在烏克蘭的一名女醫師經營。

「衛報」報導，這名名叫伊琳娜（Iryna）的兒科麻醉師兼地區產科中心主任，正在烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）工作。她20日接管了貝克漢的Instagram帳號，在限時動態上傳眾多影片及照片，揭露她在戰火中工作的一天生活。

她讓貝克漢的7160萬名追蹤者看到，所有孕婦和剛生產的婦女為了逃避俄軍，在俄羅斯發動攻擊的第一天全部擠進地下室避難。她張貼重症監護室裡的新生兒照片，這些新生兒仰賴聯合國兒童基金會（UNICEF）捐贈的供氧機保命。

她還拍攝了年輕媽媽Yana抱著兒子Mykhailo的影片，他們的住家被毀，Mykhailo又有呼吸問題。

伊琳娜說，她目前24小時待命，「我們大概是冒著生命危險工作，但我們完全不去想這些。我們熱愛我們的工作…這裡的醫師和護理師擔心、哭泣，但沒有人放棄」。

從2005年起擔任UNICEF大使的貝克漢呼籲粉絲向慈善機構捐款。這些機構正在烏克蘭試圖協助家庭取得乾淨水源與食物、發放立即可使用的工具給婦幼醫院，並確保對孩童的照護不中斷。

貝克漢說：「感謝你們的捐獻，他們收到的供氧機，正協助新生兒在克難的環境下存活。」

自從俄羅斯入侵烏克蘭，第2大城哈爾科夫已持續3週成為俄軍砲擊的目標。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110321