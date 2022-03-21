澤倫斯基再促蒲亭和談 貝克漢IG供烏克蘭醫師上傳戰地現況

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烏克蘭馬立波遭到俄羅斯軍隊圍困，情勢艱困。圖為馬立波居民18日在親俄份子的控制下嘗試撤離。（安納杜魯新聞社）

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（中央社台北21日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基再次提議與俄羅斯總統蒲亭和談，並建議在耶路撒冷舉行。此外，英國足球明星貝克漢提供IG帳戶，讓烏克蘭女醫師上傳當地照片，讓外界瞭解戰地現狀。

●澤倫斯基籲以色列支持 建議與蒲亭耶路撒冷會談

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天向以色列國會發表演說。他表示，自俄羅斯軍隊入侵烏國以來，以國一直採取審慎中立政策，但現在以國應該做出改變，展現對烏國的堅定支持。

在演說中，澤倫斯基多次將俄羅斯軍隊入侵行動比作納粹德國對猶太人的種族屠殺計畫「最終解決方案」（Final Solution），並質疑以國拒絕向烏國銷售鐵穹（Iron Dome）防空系統的決定。

他告訴以國國會（Knesset）:「每個人都知道，以色列的飛彈防禦系統是最好的…而且你們絕對可以幫助我們的人民，拯救烏克蘭人和烏克蘭猶太人的寶貴性命。」

烏克蘭總統澤倫斯基再次提議與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）進行和平談判，同時建議兩人可在耶路撒冷會面。

澤倫斯基曾多次提議與蒲亭直接會談，這是最新的一次。他20日晚間在Telegram發布影片，感謝以色列總理班奈特（Naftali Bennett）為促成談判所做的努力。

烏克蘭總統澤倫斯基（右）20日再次提議與俄羅斯總統蒲亭（左）和平談判。（左圖取自twitter.com/KremlinRussia_E、右圖取自instagram.com/zelenskiy_official）

●烏情報稱俄部分菁英謀推翻蒲亭 英相傳有意訪基輔

來自烏克蘭情報單位的消息稱，一群俄羅斯菁英正在密謀推翻俄國總統蒲亭，以期恢復與西方的經濟關係。

據「紐約郵報」（New York Post）報導，烏克蘭國防部情報總局（Chief Directorate of Intelligence）20日在臉書（Facebook）上發文宣稱：「下毒、突然發病、意外事故—俄羅斯菁英正在考慮除掉蒲亭。」

情報總局稱，在俄羅斯，一群「有影響力的人」已然成形，他們想要「盡快讓蒲亭下台，並恢復與西方因烏克蘭戰爭被摧毀的經濟聯繫」。

英國媒體報導，英國首相強生正考慮閃電造訪烏克蘭首都基輔，以表達支持烏克蘭對抗俄羅斯總統蒲亭發起的戰爭。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，強生（Boris Johnson）已經要求相關官員，評估他前往基輔與烏克蘭總統澤倫斯基會談的可行性及是否值得。

據悉，英國安全官員對於強生可能前往戰區「感到不安」。

●外交官稱馬立波第2個阿勒坡 俄籲投降烏副總理回絕

烏克蘭港口城市馬立波（Mariupol）遭俄軍圍城，一名在俄軍轟炸時還在當地的希臘外交官今天表示，馬立波遭破壞程度，堪與二戰時史達林格勒與敘利亞內戰時的阿勒坡相比。

1942年夏天到隔年冬天，納粹德國與蘇聯在史達林格勒激戰，雙方傷亡超過70萬，最後蘇聯擊退德軍；敘利亞內戰爆發後，第1大城阿勒坡（Aleppo）東、西兩部分由叛軍和敘利亞政府軍控制，雙方激烈巷戰，數十萬人傷亡及流離失所，戰後全城宛若廢墟。

法新社報導，希臘駐馬立波總領事安德拉基斯（Manolis Androulakis）飛回希臘首都雅典後呼籲人們「團結發聲，要求休戰、停火」。

俄羅斯國防部下通牒，呼籲烏克蘭東南部港市馬立波軍民在今天上午5時（台灣時間上午10時）前繳械投降，並說當地正上演「可怕的人道災難」。烏克蘭副總理隨後回絕。

路透社報導，俄羅斯國防控制中心（National Defence Control Centre）負責人米茲殷塞夫（Mikhail Mizintsev）在國防部分配的簡報中喊話「放下武器」，並說「一場可怕的人道災難已經形成。所有放下武器的人保證都能安全離開馬立波」。

自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，馬立波遭受幾波最猛烈的轟炸。40萬居民中仍有許多人受困在這座城市內，缺乏食物和水電。

●馬立波拒降俄軍未談成設人道走廊 當地孤兒被帶到俄羅斯地盤

馬立波遭到俄羅斯軍隊圍困，但基輔與莫斯科當局今天協商同意建立8條人道走廊，讓平民撤離飽受戰火蹂躪的城鎮，馬立波卻不在其中，城內情勢非常艱困。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，俄軍要求馬立波軍民今晨投降，「我們當然拒絕」，因此無法談成在當地建立人道走廊，而運送人道援助物資到馬立波的努力始終失敗，目前城內情勢「非常艱困」。

馬立波昨天再度慘遭砲擊。俄羅斯自2月24日入侵烏克蘭以來，部分最劇烈的砲火攻擊都集中在這裡。

一群孩童困在當地一間診所內，一名照顧者和一名診所員工親戚今天告訴法新社，這些孩子已被帶到俄羅斯掌控的區域。

這19名孩童年齡介於4歲至17歲，大多是孤兒，一直在冰冷的地下室裡躲避砲擊，生活環境惡劣。

●俄羅斯狂炸馬立波 歐盟外長譴責犯下戰爭罪行

歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天稱俄羅斯攻擊烏克蘭港口城市馬立波（Mariupol）是犯下「重大戰爭罪行」。與此同時，歐盟多個成員國呼籲對莫斯科關鍵的能源業施加制裁。

●基輔商場遭砲擊增至8死 英：俄軍距市中心逾25公里

烏克蘭首都基輔市區Retroville購物商場晚間遭俄羅斯軍隊砲擊，造成至少8人喪生。緊急救援人員今天在現場尋找其他罹難者的遺體。

法新社記者表示，目前已尋獲8具屍體。這棟10層樓的購物商場遭強大火力砲轟，停車場的車輛全毀，地面上炸出一個寬達數公尺的大洞。

烏克蘭黑海港市敖德薩（Odessa）當局指控，俄軍今天早上以砲火攻擊敖德薩市郊民宅，這是該城市首度遭到此類攻擊。

俄軍對基輔的進攻多陷入停滯。俄軍在西北部和東部發動零星戰鬥，但幾乎2週沒有進展。

路透社報導，英國軍方情報單位表示，從東北進攻基輔的俄軍進展已陷入停滯，大部分俄軍距離基輔市中心仍超過25公里。

●貝克漢個人IG供烏克蘭女醫師上傳戰地現況 紐西蘭提供基輔非致命性軍事援助

烏克蘭遭逢戰火，各界紛紛馳援。英國前足球巨星貝克漢（David Beckham）貢獻個人影響力，把擁有7000多萬粉絲的Instagram帳號，交給人在烏克蘭的一名女醫師經營。

「衛報」報導，這名名叫伊琳娜（Iryna）的兒科麻醉師兼地區產科中心主任，正在烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）工作。她20日接管了貝克漢的Instagram帳號，在限時動態上傳眾多影片及照片，揭露她在戰火中工作的一天生活。

兒科麻醉師兼地區產科中心主任伊琳娜，正在烏克蘭第2大城哈爾科夫工作。她20日接管了貝克漢的Instagram帳號。（圖取自instagram.com/unicef）

她讓貝克漢的7160萬名追蹤者看到，所有孕婦和剛生產的婦女為了逃避俄軍，在俄羅斯發動攻擊的第一天全部擠進地下室避難。她張貼重症監護室裡的新生兒照片，這些新生兒仰賴聯合國兒童基金會（UNICEF）捐贈的供氧機保命。

紐西蘭今天表示，將再對烏克蘭提供500萬紐元（346萬美元）資金和非致命性軍事援助。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，這筆資金主要將撥入提供燃料、口糧、通訊設備和急救包的北大西洋公約組織信託基金（NATO Trust Fund），支援正與俄羅斯作戰的烏克蘭。

阿爾登在記者會上表示：「我們認為，烏克蘭現今情勢嚴重破壞以規則為基礎的國際秩序，因為那會影響到我們大家，我們必須採取這種特殊措施。」

●逾9成烏克蘭民眾相信會戰勝俄羅斯

烏克蘭研究機構Rating Group民調顯示，9成以上烏克蘭人相信他們的國家將戰勝俄羅斯。

美國媒體CNBC報導，Rating Group訪問1000名18歲以上烏克蘭人，受訪者來自各區，但不包括克里米亞（Crimea）和頓巴斯（Donbas）地區。

根據民調，約93%烏克蘭受訪者相信烏克蘭將戰勝俄羅斯。

●俄烏戰爭衝擊肥料穀類出口 全球糧荒隱現

俄羅斯入侵烏克蘭及衍生的國際制裁，除衝擊全球能源市場，世界小麥、玉米、大麥出口大戶的俄烏受戰事之累難以供應，各國所仰賴的俄國肥料出口也受阻，糧食危機隱然成形。

紐約時報」指出，對全球糧食市場而言，很難找到影響性比俄烏還大的國家。過去5年，俄烏合計佔全球小麥出口近30%、玉米17%、大麥32%，以及高達75%的葵花油出口。

俄國因遭國際制裁幾乎沒法出口糧食，烏克蘭則因黑海的一些出口要港遭俄軍封鎖，加上30%的耕地淪為戰場，也失去糧食出口能力，糟糕的是俄烏沒法輸出的糧食缺口，眼下也沒人能補上。

●黑海艦隊副司令馬立波戰役亡

俄羅斯入侵烏克蘭戰事進入第4週，俄軍繼先前從陸、空轟炸烏國東南部港市馬立波，據稱也開始自海上攻擊當地。衛星影像比對顯示市內住民區毀損情況嚴重。

「紐約時報」報導，俄國2月24日入侵烏克蘭，東南部戰略要地的港市馬立波（Mariupol）3月初遭圍困後就水電、供暖被斷，糧食也逐漸耗盡。當地情勢到週末愈發惡化，屢爆激烈巷戰而俄軍已成功佔領3個街區。

俄羅斯官員今天表示，俄國黑海艦隊副司令巴利（Andrei Nikolayevich Paly）在遭到圍困的烏克蘭港口城市馬立波作戰時陣亡。

●拜登將赴波蘭討論烏克蘭危機 暫無訪烏計畫

白宮今天表示，美國總統拜登（Joe Biden）25日將前往華沙會晤波蘭總統杜達（Andrzej Duda），針對俄羅斯入侵烏克蘭一事展開討論。

白宮發布聲明說：「總統旨在討論，美國與各盟國與夥伴如何因應俄羅斯無端對烏克蘭發動一場師出無名戰爭所引發的人道及人權危機。」

她說：「然而，目前沒有前往烏克蘭訪問的計畫。」

●莫斯科交易所逐步重啟交易

莫斯科交易所今天恢復聯邦政府債券交易，這是俄羅斯入侵烏克蘭，莫斯科交易所暫停交易近1個月來，逐步恢復交易計畫的一部分。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日派兵入侵烏克蘭後不久，莫斯科交易所即暫停交易至今。

●烏克蘭千萬人逃離家園 逃亡兒童恐遭販運風險

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）主管今天表示，自俄羅斯發動入侵以來，烏克蘭已有1000萬人逃離自己的家園，相當於烏國逾1/4人口。

聯合國難民署指出，其中近340萬人逃往鄰近各國，絕大多數逃往波蘭邊界。

聯合國難民事務高級專員公署20日指出，自俄羅斯入侵以來，烏克蘭已有1000萬人逃離家園，其中近340萬人逃往鄰國，絕大多數去了波蘭。（中央社製圖）

歐盟（EU）負責移民事務的專員今天警告，因俄羅斯入侵而逃亡出國的烏克蘭兒童，有遭到販運的危險。

歐盟內政事務專員約翰松（Ylva Johansson）在愛沙尼亞舉行的記者會上說，自戰爭開始以來，逃往歐盟國家的330萬烏克蘭人，大約一半是兒童，預計還會有「數百萬」前來。（編輯：劉淑琴/核稿：陳政一）1110321