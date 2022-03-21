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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭5/300

俄羅斯狂炸馬立波 歐盟外長譴責犯下重大戰爭罪行

2022/3/21 22:03（3/21 22:50 更新）
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歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾21日表示，俄羅斯攻擊烏克蘭港口城市馬立波是犯下「重大戰爭罪行」。圖為遭到砲火攻擊的馬立波街景。（安納杜魯新聞社）
歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾21日表示，俄羅斯攻擊烏克蘭港口城市馬立波是犯下「重大戰爭罪行」。圖為遭到砲火攻擊的馬立波街景。（安納杜魯新聞社）
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（中央社布魯塞爾21日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天稱俄羅斯攻擊烏克蘭港口城市馬立波（Mariupol）是犯下「重大戰爭罪行」。同時，歐盟多個成員國呼籲對莫斯科關鍵的能源業施加制裁。

波瑞爾在歐盟外長會議一開始表示：「馬立波現在發生的是一場重大戰爭罪行，一切都被摧毀，人們遭到轟炸、殺戮。」

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也呼應對俄羅斯空襲轟炸烏克蘭平民的強力譴責。

「法院必須做出決定，但對我來說，這些顯然無疑是戰爭罪行。」

「這更加清楚顯示，我們歐洲聯盟，以及做為相信以規則為基礎國際秩序的國際社會成員，必須明確孤立這個政權。」

波瑞爾表示，歐盟外長將討論對烏克蘭提供更多援助，以及在既有制裁之外，針對俄羅斯石油和天然氣部門祭出最新制裁。

部分成員國敦促歐盟遏止俄羅斯能源出口，但歐盟經濟大國德國依然仰賴俄羅斯供應天然氣，不太願意這麼做。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110321

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