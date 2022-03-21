俄軍下通牒籲馬立波繳械投降 烏克蘭副總理回絕

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（中央社烏克蘭利維夫21日綜合外電報導）俄羅斯國防部下通牒，呼籲烏克蘭東南部港市馬立波軍民在今天上午5時（台灣時間上午10時）前繳械投降，並說當地正上演「可怕的人道災難」。烏克蘭副總理隨後回絕。

路透社報導，俄羅斯國防控制中心（National Defence Control Centre）負責人米茲殷塞夫（Mikhail Mizintsev）在國防部分配的簡報中喊話「放下武器」，並說「一場可怕的人道災難已經形成。所有放下武器的人保證都能安全離開馬立波（Mariupol）」。

自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，馬立波遭受幾波最猛烈的轟炸。40萬居民中仍有許多人受困在這座城市內，缺乏食物和水電。

米茲殷塞夫表示，只要烏克蘭在莫斯科時間清晨5時前回應繳械要求，馬立波的人道走廊將於莫斯科時間21日上午10時（台灣時間21日下午3時）開放，屆時平民可向西或向東疏散。

他在沒有提供證據下表示，烏克蘭「惡棍」、「新納粹」和民族主義者從事「大規模恐怖行動」，在城市內大開殺戒。

米茲殷塞夫先前就曾稱，烏克蘭拿百姓當人肉盾牌，並接獲消息說有新納粹分子因種族歧視而有侵犯人權情事。他還說烏克蘭當局持續斷然拒絕所有從烏克蘭數個城市到俄羅斯的主要疏散路線。

米茲殷塞夫如今還宣稱，俄羅斯未在馬立波動用重型武器，說俄羅斯在此城市撤離了5萬9304人，但還有13萬人被當人質。他說自俄羅斯展開「行動」以來，俄方已將33萬686人撤離烏克蘭。

然而，事實上，入侵烏克蘭的俄軍持續轟炸住宅區，且速度快到大部分居民還來不及逃離炸彈就開始從天而降。

馬立波市議會19日晚間也在通訊軟體Telegram發布聲明指出，過去一週有數千名馬立波居民被強行帶至俄羅斯境內。

烏克蘭表示，烏克蘭人民正在為生存而戰。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）19日表示，俄軍圍困馬立波是「未來幾百年大家都會記得的恐怖犯行」。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）今晨表示，烏克蘭不可能放棄馬立波繳械投降。

「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）引述韋列舒克的話報導：「不可能會有任何投降、繳械的情況。我方早已向俄方告知此事。」

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韋列舒克表示，烏克蘭各城市昨天有超過7000人透過人道走廊撤離，其中一半以上是來自馬立波。她說政府今天打算派出近50輛巴士到馬立波進一步撤離民眾。

馬立波數週來遭俄軍砲轟後，多處幾夷為平地，但街頭仍槍砲聲隆隆。「衛報」（The Guardian）報導，最明顯的目標仍是16日遭轟炸的一座戲劇院，這座戲劇院是當地婦孺藏身的避難所。澤倫斯基表示有130人獲救，但據信還有超過千名生還者受困這棟建築的地下避難場所之中。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110321