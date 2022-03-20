英媒：俄侵烏1.7萬人戰亡 傳蒲亭要演練核戰疏散

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（中央社倫敦20日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭的行動進入第4週，英國「每日郵報」引述消息人士報導，近來情緒「沮喪」的俄國總統蒲亭「將舉行核戰疏散演習」，且俄方含傭兵的戰亡人數已達1萬7000人。

根據每日郵報（Daily Mail），上述消息來自據說與一名前克宮內部情報人士有關的Telegram頻道General SVR。此人宣稱與蒲亭（Vladimir Putin）身邊人士保持密切聯繫。

General SVR指出，蒲亭「經常對身邊人士發洩怒氣」，幾乎不跟任何人深度對話，連跟子女的接觸也很有限─不僅是他已成年的女兒，也包括他秘密跟38歲前奧運金牌體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）生的小孩。

General SVR還在最新貼文中寫道，政界高層曾接獲代表總統發出的警告，內容稱「或許在不久的將來，他們得參與核戰疏散演練」，聽過警告的所有人都非常震驚又憂心，「但無一例外全都確認他們準備好參加」。

General SVR也提到，蒲亭整體精神狀態已讓身邊小圈子感到驚慌，貼文稱「蒲亭有腫瘤、帕金森氏症（Parkinson's disease）、情感性思覺失調症（Schizoaffective disorders），當他邀集政府成員、（下議院）國家杜馬（State Duma）和（上議院）聯邦院（Federation Council）議長，參與準備核戰疏散…這變得一點也不有趣」。

General SVR還稱，會引發末日決戰的唯一一人就是蒲亭。

另外，General SVR還宣稱，俄方戰死人數已達1萬7000人，包括1萬2949名現役軍人，其餘則是私人軍隊或傭兵。

根據每日郵報，General SVR起初挨批不足採信，但西方情報界近來的簡報，呼應了該頻道之前對蒲亭健康問題的說法。

蒲亭曾威脅北大西洋公約組織（NATO）成員國，若介入烏克蘭衝突，就得承擔嚴重後果，本月稍早曾下令核嚇阻部隊高度警戒。

俄國19日還發射能搭載核子武器的「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈，摧毀烏克蘭一座軍用儲存設施。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110320