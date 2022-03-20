西方制裁俄國市井小民有感 麥當勞關了白糖沒了

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影片來源：PBS NewsHour

（中央社莫斯科20日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭招致西方廣泛制裁，跨國企業紛紛出走，市井小民已經開始感受到影響：麥當勞沒得吃，白糖沒得買，國際航線一位難求，就連紙鈔都被領光光。

美國公共電視網（PBS）報導，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日揮軍入侵烏克蘭，引發西方制裁並掀起一波跨國企業出走潮，迄今已有超過400個品牌撤出俄國市場，速度之快，部分品牌門市連櫥窗都還來不及撤就拉下鐵門。

當然，俄國自家連鎖店生意欣欣向榮，貨架上還有外國品牌的化妝品，萬事達卡（MasterCard）和Visa卡也都還能刷，只是這一切沒有人知道能持續多久。

美國速食龍頭麥當勞（McDonald's）也暫關門市。麥當勞深受俄國民眾喜愛，深夜11時15分還看得到大批不捨的饕客排隊搶買最後一頓快樂餐。

1990年蘇聯還未解體時，麥當勞在莫斯科開設當地第一家門市，吸引3萬人排隊嘗鮮；32年後卻要暫別俄國市場，847家分店關閉將影響約6萬人的工作。PBS報導說，很難想像這一切都是因為烏克蘭。

PBS報導指出，俄羅斯目前的窘境，過去也曾發生過。1998年，盧布1個月內貶值超過2/3，通膨率破80%，俄羅斯聯邦第一任總統葉爾欽（Boris Yeltsin）1年後黯然下台；此後俄國歷經10多年經濟蓬勃發展，2014年，蒲亭出兵併吞克里米亞，盧布再次崩跌。

俄羅斯經濟部上星期公布，截至3月11日當週，俄羅斯通膨年率攀至12.54%，創下2015年底來新高。經濟專家說，俄國恐邁入蘇聯式通膨，也就是物價沒漲，但架上商品卻一一消失。

PBS直擊，莫斯科有間超市架上已連續兩天沒有白糖。而社群媒體流傳的影片顯示，對蘇聯時期苦日子仍記憶猶新的老太太們搶買白糖。報導說，白糖價格過去1週已經漲了13%。

不只是民生物資，制裁影響下，即便俄羅斯央行決議基準利率升至20%，民眾仍爭先恐後領取現鈔，莫斯科市中心有間銀行現鈔已被提領一空，只能建議民眾下午再回來碰運氣。

西方的制裁也導致俄國人出國困難重重。俄羅斯航空公司（Aeroflot）國際航線一律暫時停飛，其他出境的國際航班也很有限。目前俄國民眾還是可以飛以色列、土耳其、阿拉伯聯合大公國和印度等地，但美國和幾乎所有歐洲國家都對俄國飛機關閉領空。

居住在倫敦的經濟學家莫夫欽（Andrey Movchan）認為，儘管西方的全面性制裁可能導致俄羅斯60%的工業園區停工，但政治上來說，他並不認為制裁會起多大效果。

他告訴PBS：「伊朗和委內瑞拉也遭逢龐大制裁，損失慘重，但政治局勢不但沒有改變，某些方面來說還更加強韌。」

而人在莫斯科的政治學家崔寧（Dmitri Trenin）則認為，制裁是莫斯科改革的契機，可以藉此建立一個更有生產力、更平等的社會。他說：「若能如此，這場危機或許將導致俄羅斯物質上更貧窮，但精神上更強健、更團結。」

但他警告，「若不如此，麻煩恐將至。」

他表示，在俄羅斯，「當大批民眾同一鼻孔出氣的時候，你就得當心了」。他說：「人民或許會挺你很久，或許很有耐心，或許比世界上任何國家的人民都還有耐心。」

「但俄羅斯人的耐心是有限度的，就像1917年2月一樣，就像蘇聯末期一樣。」

或許就是怕民眾眾志成城，俄羅斯在入侵烏克蘭後升高打壓民眾聲音。在莫斯科市中心一處廣場，一位民眾不過手持一張「兩個世界」的標語，瞬間在鏡頭前遭警方帶走。另一名女子則是在試圖表達對俄羅斯軍隊的支持時，也在鏡頭前被警察架走。

PBS在莫斯科的記者就說，他很難找到願意跟他談話的民眾，有當地人建議他說：「你還是在另外一個國家的出境大廳問這個問題，比較妥當。」（譯者：蔡佳敏/核稿：林治平）1110320