俄國營電視台員工反戰 持標語打斷新聞直播現場[影]

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（中央社倫敦/莫斯科14日綜合外電報導）俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）一名員工今天闖入正在直播新聞的攝影棚進行抗議，手持標語站在主播後方高呼譴責俄羅斯在烏克蘭開戰的口號。

標語以英文和俄文寫道：「不要戰爭，停止戰爭。不要相信宣傳。他們在這裡對大家說謊。俄羅斯人民反對戰爭。」

路透社報導，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，展開他們所謂的特殊軍事行動，這起罕見的抗議事件發生在俄羅斯開戰第19天。

法新社提到，第一頻道是高度受控的國營媒體，發生這種事是極為罕見的安全漏洞。這個電視台晚間9時的旗艦新聞節目「時代」（Time）從蘇聯時代就開始播送，全國有數百萬人收看，特別是老一輩的俄羅斯人。

這名女子站在主播後方呼籲「停戰，不要戰爭」，主播則繼續播報，電視台隨即切換畫面，播放在醫院的報導。

身陷囹圄的俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）在推特上傳這起事件的影片，並發文說「哇，那女孩很酷」。

關注抗議活動的獨立人權組織OVD-Info表示，這名抗議女子是第一頻道員工奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）。

人權團體艾格拉（Agora）負責人表示，奧斯雅尼可娃已遭逮捕，被帶到莫斯科警察局。俄羅斯塔斯社（TASS）引述執法消息人士報導，她可能會因違反禁止公開詆毀俄羅斯武裝部隊的法律而面臨指控。

OVD-Info上傳一段過去錄製的影片，片中奧斯雅尼可娃在當中表示她父親是烏克蘭人，母親是俄羅斯人，並說她多年來在第一頻道工作為克里姆林宮宣傳而感到羞愧。

她說：「當前在烏克蘭發生的事是犯罪，俄羅斯是侵略國。這場侵略行動的責任全繫於一個人的良心，那個人就是（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）。」

她說：「現在全世界都厭惡我們，我們往後十代的子孫將無法洗刷我們在這場戰爭自相殘殺的恥辱。」

她呼籲俄羅斯同胞站出來示威反戰。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110315