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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭5/300

俄民眾反戰警方又拘留800多人 累計近1.5萬人被捕

2022/3/14 17:53
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（中央社莫斯科13日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭的行動持續到第3週，俄國今天又有超過800人因抗議莫斯科當局在烏克蘭的「特別軍事行動」而遭到警方拘留，累計已近1萬5000人在類似集會中被捕。

關注抗議民眾被捕情形的俄羅斯獨立團體OVD-Info表示，警方在37座俄國城市的示威中，拘捕了817人。

法新社記者在首都莫斯科（Moscow）一場抗議中，目擊至少12人被捕，還說警方也針對在現場報導的人和拍照的人，抓走所有沒有媒體證件的人。

一名女子在被兩名員警帶走時高喊「世界和平」，若干鎮暴警察的頭盔上則出現以俄國國旗顏色寫成的字母「Z」。

字母Z已成為支持莫斯科「特別軍事行動」的象徵，烏克蘭境內的俄國戰車與軍車上也可看到。

上週末，俄國警方在全國逮捕超過5000名抗議者。上街示威民眾有遭罰款的風險，甚至可能坐牢。

俄國2月24日入侵烏克蘭後，OVD-Info表示，全國累計共1萬4804人在抗議俄軍行徑的集會中遭到拘留。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1110314

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