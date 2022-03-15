烏克蘭要求俄羅斯撤軍 國際法院16日裁決

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烏克蘭指控俄羅斯錯誤指稱入侵烏克蘭是為了防止種族滅絕，國際法院7日召開聽審。（圖取自facebook.com/unitednations）

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（中央社海牙14日綜合外電報導）烏克蘭要求下令俄羅斯結束戰爭，並自烏國撤軍。國際法院將在3月16日作出裁決。

在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後不久，烏國就向國際法院（The International Court of Justice, ICJ）提出訴訟，要求國際法院令俄國停止攻擊。

烏克蘭指控俄羅斯，說俄國聲稱烏國在境內親俄分離主義分子控制的地區犯下種族滅絕罪並非事實，那只是俄方試圖非法依據一項國際公約，作為其出兵烏克蘭的理由。

聯合國（UN）所屬的國際法院3月7日開庭時，俄羅斯拒絕出庭。

位於海牙的國際法院在聲明中表示，將在格林威治時間下午3時宣布判決。

此案與國際刑事法院（International Criminal Court, ICC）調查烏克蘭境內戰爭罪一事並非同件。國際刑事法院是另一個同樣設在海牙的法院。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110315