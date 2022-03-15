更多編輯台推薦新聞：
戰火下烏克蘭啟用人臉辨識技術 可辨識死者身分、俄國情報人員
國際

戰火下烏克蘭啟用人臉辨識技術 可辨識死者身分、俄國情報人員

台灣倒垃圾考題登義大利節目 參賽者苦惱癟嘴、外館小編喊難
國際

台灣倒垃圾考題登義大利節目 參賽者苦惱癟嘴、外館小編喊難

圖輯／跨國民眾聲援烏克蘭大遊行 在台港、藏人反極權
政治

圖輯／跨國民眾聲援烏克蘭大遊行 在台港、藏人反極權

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
是否向俄羅斯馳援 CNN：美情資顯示中國持開放態度
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭3/300

烏克蘭要求俄羅斯撤軍 國際法院16日裁決

2022/3/15 08:06（3/15 08:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭指控俄羅斯錯誤指稱入侵烏克蘭是為了防止種族滅絕，國際法院7日召開聽審。（圖取自facebook.com/unitednations）
烏克蘭指控俄羅斯錯誤指稱入侵烏克蘭是為了防止種族滅絕，國際法院7日召開聽審。（圖取自facebook.com/unitednations）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社海牙14日綜合外電報導）烏克蘭要求下令俄羅斯結束戰爭，並自烏國撤軍。國際法院將在3月16日作出裁決。

在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後不久，烏國就向國際法院（The International Court of Justice, ICJ）提出訴訟，要求國際法院令俄國停止攻擊。

烏克蘭指控俄羅斯，說俄國聲稱烏國在境內親俄分離主義分子控制的地區犯下種族滅絕罪並非事實，那只是俄方試圖非法依據一項國際公約，作為其出兵烏克蘭的理由。

聯合國（UN）所屬的國際法院3月7日開庭時，俄羅斯拒絕出庭。

位於海牙的國際法院在聲明中表示，將在格林威治時間下午3時宣布判決。

此案與國際刑事法院（International Criminal Court, ICC）調查烏克蘭境內戰爭罪一事並非同件。國際刑事法院是另一個同樣設在海牙的法院。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110315

延伸閱讀
烏克蘭總理指蒲亭侵略歐洲中心 恐成第三次大戰聯合國籲迅速行動 防俄烏戰使全球糧食體系崩潰消息指美告訴盟邦 中國願軍援俄國攻烏俄羅斯攻擊烏克蘭西部 迫使更多難民出逃是否向俄羅斯馳援 CNN：美情資顯示中國持開放態度續為烏克蘭求援 澤倫斯基16日對美國會視訊演說俄烏談判技術性暫停 15日將繼續
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀