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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭3/300

俄烏再開7條人道走廊 北約部隊抵斯洛伐克加強防務

2022/3/20 20:21（3/20 20:54 更新）
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毗鄰烏克蘭的斯洛伐克將部署愛國者防空系統，首批負責部署的北約部隊已抵達斯國。（圖取自facebook.com/JaroNadPublic）
毗鄰烏克蘭的斯洛伐克將部署愛國者防空系統，首批負責部署的北約部隊已抵達斯國。（圖取自facebook.com/JaroNadPublic）
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（中央社布拉格/基輔20日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭造成平民傷亡，烏克蘭境內今將開放7條人道走廊讓平民撤離。另外，毗鄰烏克蘭的斯洛伐克將部署愛國者防空系統，首批負責部署的北約部隊已抵達斯國。

路透社報導，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）說，7條人道走廊將在今天開放，使平民能離開前線地區。

韋列舒克19日表示，自從俄羅斯2月24日入侵以來，烏克蘭已從這類地區撤出19萬人，儘管烏克蘭和俄羅斯相互指責對方阻礙撤離過程。

與此同時，俄羅斯入侵烏克蘭，也讓鄰近國家憂心俄國侵略行動恐進一步擴散。

烏克蘭鄰國斯洛伐克的國防部長納德（Jaroslav Nad）今天在臉書上說，第一批部署愛國者（Patriot）防空飛彈系統的部隊，已開始從北大西洋公約組織（NATO）盟國抵達斯洛伐克，未來幾天將持續部署。

這套系統將由德國和荷蘭部隊操作，初期將部署在斯洛伐克中部的斯利亞奇（Sliac）機場，幫助加強北約東側的防衛。

獨立泛歐媒體歐洲動態（EurActiv）網站報導，俄羅斯入侵烏克蘭後，北約同意沿著整個北約東翼，包括羅馬尼亞、保加利亞、匈牙利與斯洛伐克，建立多國組成的加強型前進軍力展示戰鬥群。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1110320

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