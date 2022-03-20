太空人穿黃藍色挺烏克蘭？俄羅斯聯邦太空總署駁斥

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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯太空人日前抵達國際太空站，身穿帶點藍布料的黃飛行裝，西方媒體稱此舉可能是暗中支持烏克蘭。俄國聯邦太空總署今天出言駁斥，一名太空人則說用黃色是因黃布剩太多。

俄羅斯上月24日全面入侵烏克蘭後，許多人運用烏克蘭的黃藍色國旗及其顏色，以示支持烏克蘭。

綜合路透社與美聯社報導，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）在Telegram頻道發布新聞稿表示，加入國際太空站（ISS）的3名俄國太空人，都畢業於鮑曼莫斯科國立科技大學（Bauman Moscow State Technical University），他們的飛行裝是母校校徽的顏色。

擔任任務指揮官的資深太空人阿騰葉夫（Oleg Artemyev）18日在ISS的直播記者會上，也被問到服裝問題。

阿騰葉夫表示，由於衣服必須個別縫製，每組人在升空前約6個月就挑好顏色，而黃藍色也代表這3位太空人的母校。

阿騰葉夫還說，每組團隊會挑選看起來不一樣的顏色，而且「事實上，我們囤了一大堆黃色布料，所以我們得把它們用掉」，「顏色就只是顏色，跟烏克蘭無關」。

阿騰葉夫並稱，即使他們身在太空，仍與總統和人民站在一起。

不過，有不少意見仍認為這3名太空人是要以衣服顏色支持烏克蘭。Ars Technica網站報導太空新聞的Eric Berger在推特分享俄羅斯聯邦太空總署直播畫面，美國國家航空暨太空總署（NASA）前太空人Terry Virts也轉推發表意見。

根據聯合國（UN），俄羅斯入侵烏克蘭的行動已導致數以千計的人死亡，重創都市城區，並導致數以百萬計的烏克蘭人逃離家園。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110320