俄羅斯麥當勞曾象徵冷戰結束曙光 32年前「自由滋味」席捲莫斯科[影]

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1990年首間俄國麥當勞開幕大排長龍盛況（左），被視為冷戰結束曙光。如今為了抵制俄國入侵烏克蘭，麥當勞宣布關閉俄國所有門市，民眾在雪中排隊搶購（右）。（左圖取自美聯社，右圖取自twitter.com/jason_corcoran）

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（中央社網站14日電）俄羅斯入侵烏克蘭，麥當勞3月8日宣布關閉全俄850家門市，大批民眾冒雪排隊搶購，有網友在社群平台Reddit發文分享俄國朋友買下數十個麥當勞漢堡放進冰箱囤貨，深怕再也吃不到。1990年，莫斯科普希金廣場這家麥當勞也曾經大排長龍，這是麥當勞在蘇聯的第一家門市，民眾不惜排幾小時的隊，只為一嚐「自由的滋味」。對俄國人來說，麥當勞從來不只是一家速食店，更有多重象徵意義。

影片來源：CBC

1990年第一家門市開幕 咬一口「自由的滋味」

加拿大麥當勞公司創辦人柯恩（George Cohon）花了14年時間磋商，終於獲得在蘇聯的營運許可。1990年1月31日，全蘇聯第一間麥當勞在莫斯科普希金廣場開幕，加拿大廣播公司（CBC）報導，這是當時全球最大的麥當勞分店，室內有700個座位，室外有200個座位，開張第一天就出現排隊盛況，湧進3萬人消費。

俄羅斯攝影師庫舍列維奇（Mitya Kushelevich）回憶9歲時與母親在烈日下排隊8小時，只為了咬一口漢堡。他形容「麥當勞可能嚐起來像自由，我們想嚐嚐那滋味」。麥當勞的服務也讓他大受衝擊，他說：「一進去，我們被巨大櫃台後面的年輕收銀員人數所震撼，他們微笑著，像蜜蜂一樣移動，送著一份又一份的餐點，不同於我們商店裡那些穿著白色圍裙的胖老太太，坐在空蕩蕩的貨架前，旁邊堆滿布有灰塵的罐頭食品。」

1990年1月31日，蘇聯第一家麥當勞餐廳開業，數百名莫斯科人排隊等候。（美聯社）

金色拱門招牌、快速便利的服務，麥當勞被視為美國資本主義進入蘇聯的象徵。美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國威廉斯學院俄語教授戈德斯坦（Darra Goldstein）指麥當勞的到來，讓鐵幕出現一條非常明顯的裂痕。就在第一家麥當勞在莫斯科開業一年多後，蘇聯正式瓦解。

就這樣，麥當勞在俄羅斯漸漸茁壯，成為當地人生活的一部分。麥當勞先前估計，關閉俄羅斯850間門市每月損失將達約5000萬美元（約新台幣14.13億元）。

有網友在社群平台Reddit發文分享俄國朋友買下數十個麥當勞漢堡放進冰箱囤貨。（圖取自Reddit網頁reddit.com）

克里米亞危機 美俄交惡麥當勞疑遭報復

2014年3月，俄羅斯併吞原屬烏克蘭的克里米亞，西方國家對俄國祭出制裁。麥當勞4月宣布基於生意考量，關閉在克里米亞的3家門市。儘管公司表示撤出克里米亞與政治無關，但仍引起俄國不滿，時任國會副議長季里諾夫斯基敦（Vladimir Zhirinovsky）要求麥當勞從俄國完全撤出。

同年8月，俄羅斯大規模突擊檢查全國麥當勞門市，以衛生不合格為由，勒令12間門市停業，並要求麥當勞停售部分商品，包括芝士漢堡、麥樂雞漢堡、鱈魚漢堡、冰淇淋以及牛奶與果汁等。俄羅斯麥當勞新聞發言人回應一切都按照衛生標準作業。俄國此舉被視為打壓麥當勞，以報復西方制裁。

麥當勞始終沒有重回克里米亞。

俄羅斯入侵烏克蘭 麥當勞在輿論中宣布抵制

俄羅斯今年2月24日入侵烏克蘭，西方國家陸續祭出經濟制裁、貿易抵制，眾多跨國品牌宣布退出俄羅斯市場、停業、停售，麥當勞沒有在第一時間表態，推特上因此出現標籤 #BoycottMcDonalds。面對輿論壓力，麥當勞3月8日宣布暫時關閉在俄國的850間門市。

麥當勞執行長坎普辛斯基（Chris Kempczinski）在給員工的信中說，「在俄羅斯，我們雇用6萬2000人，他們為麥當勞品牌投注心力，服務他們的社區」。麥當勞坦言無法預測何時能重啟在俄羅斯的營運，但承諾持續支付所有俄羅斯員工的薪水。

麥當勞暫時撤離俄羅斯 國內意見兩極

麥當勞暫停俄羅斯業務的消息一出，俄國各地麥當勞湧入大批民眾。在俄國採訪的記者科克倫（Jason Corcoran）上傳照片，莫斯科普希金廣場的全俄第一家麥當勞門市外出現長長排隊人龍。

俄國民眾紛紛在社群上寫下對麥當勞的回憶。華爾街日報俄裔記者切爾諾娃（Yuliya Chernova）談及首次喝麥當勞奶昔的情景，「那是我1990年代初在莫斯科麥當勞第一次嚐到的美國味道」。

英國廣播公司（BBC）駐莫斯科記者羅森柏格（Steve Rosenberg）發文寫下：「1990年，麥當勞在莫斯科開設第一家店面時，我有去排隊。當時鐵幕搖搖欲墜，俄羅斯擁抱著西方。如今，麥當勞宣布將暫時關閉其在俄羅斯的850家餐廳，極具象徵意義。」

不過，法新社報導，部分俄國人支持總統蒲亭的決定，對麥當勞暫停俄國業務不以為意。42歲的伊凡諾夫（Nikolai Ivanov）說：「就讓它（麥當勞）關吧，莫斯科需要保護烏克蘭東部講俄語的居民，這比吃速食還重要。」（編輯：趙敏雅）1110314