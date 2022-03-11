俄羅斯受制裁重創經濟 中國無能為力助脫困

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（中央社台北11日電）俄羅斯因入侵烏克蘭遭到西方國家經濟制裁，並寄望中國伸出援手。美國媒體分析，中國企業及金融機構都無法承受不能使用美元和美國科技的後果，因此中國對俄國經濟受創也無能為力。

美國有線電視新聞網（CNN）分析文章指出，俄羅斯在經貿方面雖仰賴中國，但俄羅斯並非中國對外貿易的首要。

CNN商業頻道（CNN Business）依據世界貿易組織（WTO）與中國海關數據估算，2020年俄羅斯對全球第2大經濟體中國的貿易額，占俄國外貿總額16%，中國是俄羅斯最大貿易夥伴。

但對中國而言，俄羅斯的重要性少很多，雙方之間的貿易量僅占中國的2%，遠不如中國與歐盟（EU）及美國的貿易量。

再者，中國企業與金融機構也擔憂，若與俄羅斯的企業打交道，將間接被制裁波及。

美國智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）學者辛格頓（Craig Singleton）表示，這些中國業者「若被認定以任何有意義的方式協助俄羅斯迴避美國為首的制裁，很快就會發現他們將遭受到西方國家益增的嚴格審視」。

CNN的分析指出，因顧及西方國家的制裁措施，中國最大的中國工商銀行與中國銀行兩家金融機構，已宣布限制俄羅斯的大宗商品貿易融資。

另有評論分析認為，部份俄羅斯銀行被逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，可改為採用中國在2015年建立人民幣跨境支付系統（CIPS）。

不過CIPS的規模較小，只有75家銀行直接參與其中，SWIFT的會員超過1萬1000家，大約300家的俄羅斯金融機構是SWIFT的會員，僅24家的俄羅斯銀行與CIPS有往來。

何況人民幣並非是自由兌換的貨幣，而且更不是國際貿易經常使用的主要貨幣。根據SWIFT，今年1月全球僅3%的支付以人民幣計算，而美元則占了40%，甚至中俄兩國之間的貿易也主要以歐元及美元結算。

凱投宏觀公司（Capital Economics）首席亞洲經濟學家威廉斯（Mark Williams）說：「實際上，因CIPS僅限於人民幣支付，目前僅用於與中國的交易，由於俄羅斯被國際社會唾棄，其他國家銀行不太可能拿CIPS取代SWIFT。」

CNN的分析又指出，中國也不可能取代美國，提供俄羅斯所需的多項關鍵科技；甚至有不具名美國官員說，中國與俄羅斯都需要其他國家，包括美國在內提供的技術。

如此可能導致中國科技業者尤其是大型企業，與俄羅斯打交道時得格外謹慎。

政治風險顧問公司歐亞集團（Eurasia Group）分析師湯瑪斯（Neil Thomas）指出：「大多數中國金融機構與企業，都沒法承受不能使用美元和美國科技的後果。目前還沒有任何跡象顯示，中國認為值得為援助俄羅斯而違背西方國家的制裁」。

他還說，「明目張膽」違反西方國家執行的制裁措施，北京同樣也會遭到「慘重的經濟懲罰」。

5家中國在美上市公司因被列入「外國公司問責法」的暫定清單，退市風險增加，在美中概股的股價也全面重挫。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）日前曾向「紐約時報」（The New York Times）表示，美方將採取「毀滅性」行動來對付藐視對俄制裁令的中國企業。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110311