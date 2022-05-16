麥當勞俄國850門市全關 退出市場結束30多年營運
2022/5/16 20:49（5/16 20:58 更新）
美國連鎖速食業巨擘麥當勞16日正式宣布退出俄國市場。（圖取自Unsplash圖庫）
（中央社紐約16日綜合外電報導）美國連鎖速食業巨擘麥當勞（McDonald's）3月關閉在俄羅斯所有850家餐廳後，今天正式宣布退出俄國市場，並將出售當地業務。根據麥當勞說法，它在俄國總計有6萬2000名員工。
法新社報導，俄羅斯2月底對烏克蘭發動侵略後，已有許多西方企業退出處境日益孤立的俄國。
今天稍早，法國車廠雷諾（Renault）宣布已將在俄國資產移交莫斯科當局，成為這場經濟脫鉤浪潮下西方大企業在俄羅斯資產國有化首例。
麥當勞在聲明中表示：「麥當勞公司在俄羅斯營運30多年後，宣布將退出這個市場，並已開始出售當地業務的程序。」
麥當勞指出：「烏克蘭戰爭造成的人道危機，以及營運環境瞬息萬變，已讓麥當勞確定，繼續持有在俄羅斯的業務不再可行，也與麥當勞的價值不相符。」
麥當勞並表示，它正尋求把在俄羅斯全部門市資產出售給當地買家，而完成交易後，這些餐廳將不可再使用麥當勞的名稱、商標、品牌和菜單。
麥當勞在俄羅斯的餐廳門市8成多是直營，這部分業務占麥當勞總營收的9%、總營業利益的3%。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1110516
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