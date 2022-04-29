麥當勞撤出俄羅斯 1億美元食材淪為廚餘

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（中央社莫斯科29日綜合外電報導）麥當勞（McDonald's）撤出俄羅斯，不僅損失龐大金錢，也讓許多食材淪為廚餘。

俄羅斯入侵烏克蘭後，麥當勞上月宣布暫時關閉所有在俄羅斯分店，也暫停於烏克蘭營運，使得麥當勞上個季度損失高達1.27億美元（約新台幣37.4億元）。

麥當勞3月表示，儘管在俄國暫時關店，仍將持續支付6萬2000名俄羅斯員工薪資。

麥當勞營運長肯普欽斯基（Chris Kempczinski）28日與分析師通電話時表示，麥當勞也同樣支付烏克蘭員工薪資，「我們在這兩個國家都持續支付員工薪資，並提供額外支援」。

員工薪水加上店面租金與用品，使得麥當勞失血2700萬美元；此外，還必須處理掉價值1億美元的食材和其他存貨。

麥當勞在聲明中說：「所導致的各種結果包括…因為店面暫時關閉，可能必須浪費掉的價值1億美元供應鏈庫存成本。」

肯普欽斯基表示，公司將在第二個季度結束前，公布該地區的後續計畫。

根據投資文件，麥當勞去年底在俄國有847家分店，在烏克蘭則有108家，合計占麥當勞2021年度營收的9%。

俄烏關店重創麥當勞，導致淨利衰退，在截至3月31日的上個季度淨利下滑28%；但在其他地區的銷售則有增長。

在全球範圍內，麥當勞展店超過13個月的店面上個季度銷售增長11.8%；在美國，部分由於價目表調整，銷售額增加3.5%。

麥當勞在第一季度把餐點售價上調約8%。

麥當勞財務長歐薩（Kevin Ozan）在電話中表示：「消費者當然擔心通貨膨脹。他們擔心能源和天然氣價格。」

但他表示，實際上食品雜貨價格也變貴，「或許帶來了一些效益」。「我們密切關注低端消費者，確保提供正確價值的產品。」

麥當勞去年漲價幅度約6%。不過，麥當勞表示，公司替主打的核心產品打廣告，搭配獎勵計畫促進網路訂餐買氣，都提高美國銷售表現。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1110429