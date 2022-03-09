麥當勞關閉俄羅斯850家門市 星巴克可口可樂百事也加入抵制

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（中央社紐約8日綜合外電報導）麥當勞、星巴克、可口可樂與百事公司今天加入其他跨國企業譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行列，宣布停止在俄國販售它們最知名的商品。

綜合法新和路透社報導，連鎖速食巨擘麥當勞（McDonald's）今天表示將關閉在俄國的850間餐廳，「我們無法漠視持續在烏克蘭上演的人間苦難」。

麥當勞在聲明中說：「麥當勞決定暫時關閉我們俄羅斯所有的餐廳，並暫停這個市場的活動。」麥當勞表示將持續支付它們6萬2000名俄羅斯員工的薪水。

同一天，咖啡連鎖業者星巴克（Starbucks）也表示將暫停俄羅斯的營運，「我們決定暫停所有在俄羅斯的商業活動，包括暫停所有星巴克商品的出貨」。星巴克先前表示，俄國有130間星巴克店面是由授權夥伴完全擁有與經營。

星巴克執行長強生（Kevin Johnson）寫到，其授權夥伴「同意立即暫停店面的營運，並將提供援助給近2000名生計仰賴星巴克的俄國夥伴」。

加入抵制這波俄羅斯行列的企業，還有飲料業兩大巨擘可口可樂（Coca-Cola）和百事公司（PepsiCo）。

可口可樂發布聲明宣布「暫停其在俄羅斯商業活動」，並說：「我們心繫著因為烏克蘭這起悲劇事件而承受不合理影響的民眾。」

百事公司也發布聲明說：「考量到烏克蘭所發生的駭人事件，我們宣布暫停販售百事可樂和我們在俄羅斯的全球性飲料品牌，包括七喜（7Up）和華年達（Mirinda）。」

耶魯大學（Yale University）一支團隊依據其管理的名單表示，在俄市場占有顯著市占的企業中，已有約250間於俄2月24日侵烏之後撤出俄國，讓人聯想到「1980年代為抗議南非種族隔離制度掀起的大規模撤資運動」。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1110309