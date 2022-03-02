好萊塢蘋果波音向俄羅斯說不 藝界體壇科技業制裁內容一次看

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（中央社網站2日電）俄羅斯攻打烏克蘭引起國際譴責，各國相繼祭出制裁，娛樂影視、體壇、科技業等也紛紛加入抵制俄羅斯行列，相關措施整理如下：

●科技與社群

蘋果公司（Apple）在俄羅斯暫停所有商品銷售；Google將「今日俄羅斯」（RT）等俄國國家資助機構從Google News相關功能中移除，Play商店也無法連上「今日俄羅斯」與「俄羅斯衛星通訊社」的手機應用程式。兩家科技巨擘都關閉了線上地圖在烏克蘭的交通和即時路況功能，以保護烏克蘭公民安全。

影音網站YouTube禁止特定俄羅斯頻道藉影片廣告獲利，並在歐洲封鎖「今日俄羅斯」和「俄羅斯衛星通訊社」（Sputnik）頻道。

社群網站推特（Twitter）宣布，分享俄羅斯國營媒體連結的推文將被標註警告；臉書（Facebook）則是降低俄羅斯國營媒體Facebook、Instagram帳戶的內容能見度。

●娛樂影視

好萊塢兩大電影製作公司迪士尼、華納兄弟表示，鑑於「俄羅斯無端入侵烏克蘭」與「悲劇性人道危機」，將暫停在俄羅斯發行院線影片，分別從即將上檔的「青春養成記」（Turning Red）及「蝙蝠俠」（The Batman）開始喊卡。

坎城影展主辦單位則說，不歡迎俄國代表參加5月的坎城影展。

●體壇

國際奧會（IOC）執行委員會建議各運動聯盟禁止俄羅斯與白俄羅斯選手參賽，也禁止兩國官員出席賽事活動。足球、羽球、滑冰、田徑等體育組織相繼公告禁止俄羅斯選手參賽。

國際足總與歐洲足總禁止俄羅斯國家隊與各職業隊參加各項國際足總與歐洲足總舉辦的比賽，今年世界盃也算在內，禁令解除時間須靜候通知；世界羽球聯盟、國際滑冰總會禁止俄國與白俄羅斯運動員參賽。網球賽事部分，兩國選手雖可出賽WTA、ATP和大滿貫賽，但不可參加台維斯盃（Davis Cup）和金恩夫人盃（Billie Jean King Cup）。

世界跆拳道聯盟撤銷2013年9月頒給俄羅斯總統蒲亭的榮譽跆拳道黑帶9段，國際柔道總會也取消蒲亭榮譽會長及大使身分。

●藝文

俄羅斯指揮家葛濟夫（Valery Gergiev）與俄國總統蒲亭過從甚密，且始終未對俄羅斯入侵烏克蘭一事表態，德國慕尼黑市解除他在慕尼黑愛樂交響樂團首席指揮職務；維也納愛樂、巴黎愛樂廳拒讓葛濟夫登台，蘇格蘭愛丁堡國際藝術節也宣布不再與他往來。

樂壇也掀起反戰行動，歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest） 公告，本屆歌唱大賽將不接受俄羅斯參賽。俄國知名饒舌歌手Oxxxymiron取消一系列演唱會，美國搖滾樂隊Green Day也取消原定在莫斯科舉行的巡唱。

●企業

波音公司暫停向俄羅斯航空業者提供零件、維修及技術支援。

石油業巨擘埃克森美孚公司將退出在俄羅斯的業務運作，包括石油和天然氣生產。（編輯：李念庭）1110302