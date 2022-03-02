埃克森美孚：撤出俄羅斯油氣營運 不再有新投資

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（中央社紐約/休士頓1日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭後，西方大型能源公司陸續撤離俄國，埃克森美孚公司（Exxon Mobil）今天表示，將退出在俄羅斯的業務運作，包括石油和天然氣生產。

法新社報導，埃克森美孚今天代表一個包含俄羅斯、印度和日本企業合作的集團宣布，將開始逐步退出在俄羅斯的大型油田運作。

這個集團在聲明中說：「因應最近事件影響，我們將展開程序停止業務運作，並逐步退出薩哈林1號（Sakhalin 1）事業。」集團也強烈譴責俄羅斯侵略烏克蘭行為，並強調不會在俄羅斯投資新計畫。

路透社提到，埃克森美孚並未提到撤離時間表，也未說明可能的資產減值問題。根據埃克森美孚2月提出的財報，公司在俄羅斯的資產價值40.55億美元。

路透社稍早引述兩名熟悉內情人士報導，埃克森美孚已經開始從俄國撤出美籍職員。

根據官網，埃克森美孚去年在俄羅斯各地僱用1000多人，在莫斯科、聖彼得堡（St. Petersburg）、葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）和南薩哈林斯克（Yuzhno Sakhalinsk）設有辦公室。

目前不清楚埃克森美孚撤離多少名外籍職員。一位熟悉此事的消息人士說，公司派出一架飛機至庫頁島（Sakhalin Island）撤離員工。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110302