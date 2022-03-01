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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭100/300

阻假消息 臉書推特等科技企業限制俄羅斯官媒資訊傳播

2022/3/1 17:44（3/2 03:38 更新）
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從臉書（圖）、TikTok到微軟，一些全球主要科技企業2月28日採取行動，限制與俄羅斯政府有關的新聞媒體觸及範圍。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社舊金山28日綜合外電報導）從臉書、TikTok到微軟，一些全球主要科技企業今天採取行動，限制與俄羅斯政府有關的新聞媒體觸及範圍。外界指控，這些媒體對於莫斯科侵略烏克蘭戰事宣傳不實資訊。

法新社報導，社群媒體平台如今成為國際譴責的俄羅斯攻擊行動戰線之一。這些平台是人們獲得即時消息的管道，但不時有虛假敘述在上面流傳。這場衝突是歐洲數十年來面臨最嚴重的地緣政治危機。

臉書（Facebook）母公司Meta表示，它將在歐洲聯盟（EU）限制獲取今日俄羅斯（RT）和俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）消息的管道。西方國家指控這2家俄羅斯媒體是克里姆林宮的喉舌，被當作開戰辯護平台。

歐盟當局27日已宣布RT和Sputnik在區域內禁播。歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，這些媒體「將不再能夠散播它們謊言，來替（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）的戰爭辯護」。

Meta全球事務副總裁克萊格（Nick Clegg）解釋，他們基於「當前情勢的特殊性質」而做出這項決定。此外並未提供詳細訊息。

就在幾小時前，另個社群媒體巨擘推特（Twitter）也宣布，分享俄羅斯國營媒體連結的推文將被標註警告。

推特的網站廉正事務主管羅思（Yoel Roth）發文寫道，近來每天有4萬5000多則分享這些媒體連結的推文在推特發表，「我們的產品應該讓人們輕易知道，你看到的內容出自誰、這些人的動機和意圖為何」。

羅思還說，推特除了附加指認新聞連結來源的標籤，同時也採取步驟大幅減少這類內容的流傳。

短影音分享應用程式（app）TikTok告訴法新社，它已在歐盟限制取得俄羅斯國有媒體資訊的管道。

微軟（Microsoft）則表示，它正將RT從自身應用程式商店移除，並且將修改旗下搜尋引擎Bing的演算法，降低RT和Sputnik的內容在搜尋結果露出順序。

影音串流平台Netflix也宣佈：「基於目前情勢，我們並不打算將這些頻道加入我們的服務。」

蘋果（Apple）和谷歌（Google）則尚未回覆法新社是否將跟進。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1110301

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