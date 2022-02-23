俄羅斯武力入侵烏克蘭 歐美日等國制裁一次看【不斷更新】

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俄羅斯22日進一步和烏東兩共和國宣布建交，歐美各國指責俄方侵略行為，相繼宣布對俄羅斯的制裁。（中央社製圖）

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（中央社網站23日電）俄羅斯21日承認烏克蘭東部兩個分離地區頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic），並派軍進駐；22日進一步與這兩國建交。歐美各國指責俄羅斯侵略烏克蘭，相繼宣布對俄羅斯的制裁，德國也中止北溪2號天然氣管線營運審核；中國則僅呼籲各方保持克制，未譴責俄國。

●美國

美國總統拜登（Joe Biden）22日宣布第一波制裁行動，全面封鎖俄羅斯國有開發銀行（VEB）與軍方銀行2大金融機構，對俄羅斯主權債務實施制裁，切斷俄羅斯政府與西方金融體系的聯繫，使其無法再從西方籌募資金或在歐美市場交易新債。美國財政部隨即公布制裁名單，包括VEB與Promsvyazbank（PSB）及其42家子公司。

國務卿布林肯（Antony Blinken）已取消原定24日與俄羅斯外交部長拉夫羅夫在日內瓦的會談，這場會談原本期望能阻止俄羅斯入侵 烏克蘭 烏克蘭小百科 首都：基輔

官方語言：烏克蘭語

幣制：荷林夫納

人口：約4773萬（2022年1月）

宗教：東正教及天主教

各族人口占比：烏克蘭族77.8%、俄羅斯族17.3%，其他少數民族4.9%。 地處歐洲東部，面積60.36萬平方公里，東西長1300公里、南北長900公里。南臨亞速海和黑海，陸上東北接俄羅斯，北鄰白俄羅斯，西連斯洛伐克、波蘭和匈牙利，南與摩爾多瓦、羅馬尼亞接壤。 實行三權分立的共和制，總統為代表國家的最高元首，以直接民選產生，任期為5年；內閣為行政機關，向總統負責。議會稱為「最高拉達」，是國家最高立法機關，成員由直接民選產生，任期4年。 採行多黨制，截至2020年1月，註冊登記政黨共349個。 資料來源：外交部、維基百科 看更多 關閉 。

●英國

英國首相強森（Boris Johnson）22日宣布制裁5家俄國銀行和3名與蒲亭關係密切的俄國巨賈，他強調這是第一批措施。執政保守黨國會議員呼籲加大制裁，以防中國對台灣輕舉妄動。

●德國

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）22日宣布將中止與俄國合作的北溪2號天然氣管線案審核程序。北溪2號天然氣管線已經完工，但若不能完成認證程序，就不能正式輸氣。

●法國

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）21日指俄羅斯總統蒲亭違背自己的承諾，法國希望歐盟針對俄羅斯違反國際條約的行為做出制裁。

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）也在俄羅斯正式承認烏東分離地區為獨立實體後，撤銷對俄國外長拉夫羅夫的會談邀請。

●歐盟

歐洲聯盟成員國22日一致同意針對俄羅斯實施制裁，並限制俄羅斯進入歐盟資本和金融市場。歐盟制裁措施鎖定參與侵略行動的個人和企業，包含俄國國家院351位議員；另外也禁止烏東2個分離地區與歐盟進行貿易。

●加拿大

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）22日宣布對俄羅斯實施經濟制裁，禁止加國公民購買俄羅斯主權債務，也將對俄羅斯國有銀行祭出額外制裁，避免任何金融交易。

●日本

日本首相岸田文雄23日宣布3項制裁措施，包括對兩個烏東2地相關人士停發簽證、凍結資產，禁止日本與烏東2地進出口貿易，並禁止俄羅斯國債在日本發行等。

●中國

俄羅斯承認烏東兩分離共和國後，中國駐聯合國大使張軍在聯合國安理會的緊急會議上呼籲各方保持克制，避免助長烏克蘭緊張局勢，但並未譴責克里姆林宮的行為。（編輯：劉千綾）1110223