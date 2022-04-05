日本實施追加制裁 5日起禁19項高價商品出口俄國

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（中央社東京5日綜合外電報導）作為對俄羅斯入侵烏克蘭所祭出的追加制裁措施，日本政府從今天開始禁止昂貴日本車等高價商品出口俄國，意圖強化對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）周圍富豪的壓力。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府今天起禁止出口到俄國的高價商品，包括超過600萬日圓（約新台幣140萬元）的汽車、超過60萬日圓的機車、超過20萬日圓的平台式鋼琴，以及超過4萬日圓的天然珍珠等飾品、高級威士忌等酒類和使用貴金屬的手錶等19種品項。

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除了人道主義相關目的之外，日本政府原則上已禁止可能轉用於軍事的產品及供一般人使用的半導體等約300種品項出口俄國。

俄軍近日撤離烏克蘭首都基輔周圍後，烏克蘭方面揭露基輔近郊有許多平民死亡。日本首相岸田文雄4日說，「加害平民是違反國際法的行為，要予以嚴厲批判」，有關對俄國進一步制裁，會根據整體狀況與國際社會合作，「確實做到以日本政府立場應該做的事」。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1110405