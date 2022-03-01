土耳其限制軍艦入黑海 艾爾段讚烏克蘭批俄羅斯

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土耳其總統艾爾段（圖）稱許烏克蘭政府和人民的奮鬥，並且強調俄羅斯的攻擊「令人無法接受」。（圖取自facebook.com/RTErdogan）

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（中央社記者何宏儒安卡拉28日專電）俄羅斯與烏克蘭戰事方酣，土耳其採取行動限制軍艦進入黑海。外長卡夫索格魯今天表示，已對所有國家發出軍艦不得通過博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽的警告。

國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天在內閣會議中稱許烏克蘭政府和人民的奮鬥，並且強調俄羅斯攻擊烏克蘭「令人無法接受」。

艾爾段並表示，將會行使1936年「蒙特魯公約」（Montreux Convention）所賦予對於土耳其海峽（Turkish Straits）的權力，以避免俄羅斯、烏克蘭危機進一步升級。

卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）稍後表示：「我們警告所有沿岸和非沿岸國軍艦不要通過這兩道海峽。」

他表示，截至目前沒有接獲要通過海峽的請求。

卡夫索格魯說：「一直到今天，俄羅斯還在詢問，若有必要，我們會不會執行蒙特魯公約。我們告訴對方，將會嚴格遵守公約。」他說土耳其一直在充分執行蒙特魯公約對於海峽的規範，並且將會繼續如此。

土耳其海峽又名黑海海峽，主要由馬爾馬拉海兩端的博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）和達達尼爾海峽（Dardanelles Strait）組成。

蒙特魯公約賦予北大西洋公約組織（NATO）成員國土耳其對軍艦和商船通過兩道海峽進出黑海擁有控制權，可以於戰時或受到威脅時限制軍艦和商船通行。

兩道海峽由西向東，依次連接地中海、馬爾馬拉海和黑海。根據蒙特魯公約有關條款，他國發生戰爭而土耳其中立時，海峽對交戰國的軍艦關閉。但若交戰國軍艦要返回註冊的母港則須例外允許，但是有關的軍艦通過海峽後不可捲入戰爭。

土耳其昨天改以「戰爭」稱俄羅斯揮軍烏克蘭，為啟動蒙特魯公約有關限制條款開路。

艾爾段今天於內閣會議後指出：「土耳其已在涉及到的機構和聯盟的架構下恪盡其責，尤其是聯合國、北大西洋公約組織和歐洲聯盟。」（編輯：張佑之）1110301