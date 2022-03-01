烏克蘭駐美大使：俄羅斯投真空彈 欲造成嚴重破壞[影]
2022/3/1 07:58（3/1 13:22 更新）
（中央社華盛頓28日綜合外電報導）烏克蘭駐美國大使今天向美國國會議員請求更多援助，說她的國家在抵擋俄羅斯的「殘酷戰爭」，還說俄羅斯今天在入侵的行動中使用了真空彈。
路透社報導，烏克蘭大使瑪卡羅娃（Oksana Markarova）與美國國會議員見面後說：「他們今天使用真空彈，這實際上是日內瓦公約
所禁止的。俄羅斯試圖對烏克蘭造成嚴重破壞。」
日內瓦公約小百科
- 內容包含4部公約，主要有關戰爭受難者、戰俘和戰時平民的待遇。
- 始於1864年「日內瓦第一公約」，具體條文規範以當時習慣國際法實踐為基礎共約而成，由國際紅十字會推動執行，為國際法中的人道主義定下標準。
- 1899年、 1906至1907年歷經2次海牙會議多項公約增補，1929年第3次修訂。現行版本包括1949年8月12日在日內瓦重新締結的4部基本國際人道法。
資料來源：維基百科
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她說，烏克蘭與美國總統拜登政府、美國國會積極合作，以取得更多武器與更嚴厲的制裁。
她會後告訴記者：「他們應該付出代價、慘重的代價。」
參與會議的民主黨聯邦眾議員薛曼（Brad Sherman）表示，烏方要求美國在烏克蘭上空設立禁飛區，但他認為此舉太過危險，可能會引發與俄羅斯的衝突。
真空彈
是利用周圍空氣中的氧氣引發高溫爆炸，通常會產生比一般炸藥還長的衝擊波。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1110301
真空彈小百科
- 真空彈（vacuum bomb）又稱熱壓彈（thermobaric weapons）或空氣燃燒彈（Fuel Air Explosive，簡稱FAE），最為人熟知的稱號是「炸彈之父」。
- 爆炸半徑可達300公尺，威力相當於44噸TNT炸藥，幾乎等同小型戰術核武。
- 爆炸會燃燒周遭空氣，產生致命衝擊波，並讓附近所有人把燃燒的空氣吸入肺部，進而產生嚴重傷害。
- 越戰時期美軍以真空彈清出大片叢林讓直升機降落；對蓋達組織作戰用真空彈，則是想逼出據傳當時躲在阿富汗山區洞穴裡的賓拉登。俄羅斯也在車臣衝突使用過這種武器。
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