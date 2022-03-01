烏克蘭駐美大使：俄羅斯投真空彈 欲造成嚴重破壞[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）烏克蘭駐美國大使今天向美國國會議員請求更多援助，說她的國家在抵擋俄羅斯的「殘酷戰爭」，還說俄羅斯今天在入侵的行動中使用了真空彈。

路透社報導，烏克蘭大使瑪卡羅娃（Oksana Markarova）與美國國會議員見面後說：「他們今天使用真空彈，這實際上是 日內瓦公約 日內瓦公約小百科 內容包含4部公約，主要有關戰爭受難者、戰俘和戰時平民的待遇。

始於1864年「日內瓦第一公約」，具體條文規範以當時習慣國際法實踐為基礎共約而成，由國際紅十字會推動執行，為國際法中的人道主義定下標準。

1899年、 1906至1907年歷經2次海牙會議多項公約增補，1929年第3次修訂。現行版本包括1949年8月12日在日內瓦重新締結的4部基本國際人道法。 資料來源：維基百科 看更多 關閉 所禁止的。俄羅斯試圖對烏克蘭造成嚴重破壞。」

她說，烏克蘭與美國總統拜登政府、美國國會積極合作，以取得更多武器與更嚴厲的制裁。

她會後告訴記者：「他們應該付出代價、慘重的代價。」

參與會議的民主黨聯邦眾議員薛曼（Brad Sherman）表示，烏方要求美國在烏克蘭上空設立禁飛區，但他認為此舉太過危險，可能會引發與俄羅斯的衝突。