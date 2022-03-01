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俄羅斯入侵烏克蘭146/300

北約秘書長：無意在烏克蘭領空實施禁飛區

2022/3/1 05:07（3/1 08:32 更新）
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北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格表示，北約無意在烏克蘭上空實施禁飛區。（中央社製圖）
北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格表示，北約無意在烏克蘭上空實施禁飛區。（中央社製圖）
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（中央社記者唐佩君布魯塞爾28日專電）北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格今天表示，為確保情況不會失控，北約無意在烏克蘭上空實施禁飛區。專家表示，若北約實施禁飛區，西方恐將捲入與俄羅斯直接衝突。

在俄羅斯入侵烏克蘭掀起戰火之際，烏克蘭一再呼籲北約（NATO）成員國設禁飛區，要求北約戰機部署到烏克蘭領空，以阻止俄羅斯空軍入侵。

不過，北約對此呼籲保持距離。

美國總統拜登2月24日表示，美軍沒有也不會在烏克蘭與俄羅斯發生衝突，派往歐洲的美軍不是去烏克蘭作戰，而是保衛北約盟國並協助歐洲東部盟國防衛。

今天史托騰柏格（Jens Stoltenberg）受訪時也強調，北約無意在烏克蘭領空實施禁飛區，北約有責任確保情況不會失控，以防止俄國與北約盟國在歐洲爆發全面戰爭。

專家們也示警設立禁飛區的嚴重性。歐洲智庫「危機組織」負責歐洲和中亞區的主任奧立克（Olya Oliker）指出，設立禁飛區是對特定區域飛行的飛機可以下達射擊的決定，設置禁飛區就是朝戰事前進。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）資深研究員黎卓（Rachel Rizzo）也表示，一旦設立禁飛區就代表北約盟國將不得不承諾有可能擊落俄羅斯飛機，這雖不會發生，但西方與俄羅斯衝突將立即嚴重升級。（編輯：張佑之）1110301

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