人民幣藉俄國增話語權？ 專家斷言難度高

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（中央社記者謝方娪台北28日電）俄羅斯入侵烏克蘭遭國際制裁，西方國家將部分俄國銀行逐出SWIFT。專家指出，與俄羅斯有往來的業者須繞道美元以外幣別進行支付，中國可能趁機爭取擴大人民幣話語權，但難度相當高，預期美中金融戰將是後續焦點。

為制裁俄羅斯入侵烏克蘭，西方國家達成共識將俄羅斯部分銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT），金管會官員預估，目前對銀行業沒有直接影響，但短期內和俄羅斯有進出口往來的業者交割時間將延長，需繞道美元以外的其他貨幣進行收付款，若無法達成共識將可能影響貿易規模及速度。

台灣金融研訓院金融研究所長林士傑接受中央社記者採訪說，俄國交易目前僅占SWIFT機制的1.5%，西方國家將俄羅斯逐出SWIFT，預期俄國銀行業的企金及消金海外金融交易業務將受大幅衝擊，且俄國銀行盧布資產部位將失去避險功能。

林士傑指出，若制裁時間拉長，新興市場風險將顯著升溫，除了金融業持有新興市場投資部位風險大增，銀行業與俄羅斯生意往來的客戶相關收支付受衝擊，台灣對俄羅斯進口天然氣的支付可能也會受到影響。

林士傑表示，目前西方國家僅制裁俄羅斯部分銀行，若戰事失控，西方國家擴大制裁控制俄羅斯1/3資產的Sberbank，以及歐洲對俄羅斯原油、天然氣支付的主要銀行Gazprom Bank，將是兩敗俱傷的殺手鐧；俄羅斯可能以管制出口作為反制，帶動能源價格再飆漲，高度仰賴俄羅斯天然氣和石油的歐盟將受創最深。

至於俄羅斯被逐出SWIFT對人民幣國際化的影響，林士傑指出，中國一直想提升人民幣的國際性，目前中國極可能會想藉機突破，擴大人民幣流通性；不過，俄羅斯若和中國合作，兩方想擺脫美國主導的SWIFT，難度還很高。

林士傑進一步解釋，俄國Gazprom Bank從2017年就開始發行人民幣債券，一直想要擺脫美國的控制和制裁，但即使俄羅斯支付系統和中國支付系統銜接，在俄羅斯當地的交易可直接用盧布和人民幣交易，但涉及跨境交易時，仍須靠SWIFT才能和中國總行清算連結。

據金管會統計至今年1月底為止，台灣金融3業對烏克蘭與俄羅斯曝險合計達新台幣2179.05億元。金融業者評估，台灣金融業持有烏俄曝險部位相對小，目前西方國家將俄羅斯部分銀行逐出SWIFT的制裁手段，對台灣金融業直接影響不大。（編輯：林興盟）1110228