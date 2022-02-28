俄羅斯被逐出SWIFT 中：與俄正常貿易合作

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（中央社記者張淑伶上海28日電）針對俄羅斯部分銀行被逐出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付系統，中國外交部發言人汪文斌今天說，中方不贊成用制裁手段解決問題，中俄仍將正常貿易合作。

美國及盟友為制裁俄羅斯侵略烏克蘭，27日決定將俄羅斯部分銀行逐出SWIFT支付系統。中國外交部今天的例行記者會上，汪文彬被問到中方的評論時重申，不贊成用制裁手段解決問題，更反對沒有國際法依據的單邊制裁。

北京日報app報導，汪文斌說，中俄雙方將繼續本著相互尊重、平等互利的精神，開展正常的貿易合作。

此外，在對烏克蘭戰事中，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令核子嚇阻部隊高度警戒，美國與北大西洋公約組織（NATO）今天予以譴責，並稱此舉危險且令人無法接受。

汪文斌對此表示，中方高度關注烏克蘭局勢變化，支持一切有助於緩和局勢和政治解決的努力。中方注意到有關各方在核問題上的表態。他並強調，圍繞歐洲安全問題，各國的合理安全關切都應當得到重視。

他說，在北約連續5輪東擴的前提下，俄羅斯在安全方面的「正當訴求」理應得到重視和妥善解決，有關各方均應保持冷靜克制，避免局勢進一步升級。（編輯：邱國強）1110228