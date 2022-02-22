烏克蘭想加入NATO激怒俄羅斯 看懂北大西洋公約組織為何成導火線

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北約是什麼樣的組織？烏克蘭爭取加入為何激怒俄羅斯？中央社帶您看懂北約如何面對冷戰後全球秩序新挑戰。（圖取自北約網頁nato.int）

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（中央社網站22日電）俄羅斯21日宣布承認烏東兩個親俄的分離主義共和國，並派俄軍入境「維和」。英美認為這就是進攻烏克蘭，將開始制裁俄國。這場紛爭的導火線是烏克蘭爭取加入北約（NATO），俄羅斯強烈反對，警告北約不得納入烏克蘭。究竟北約是什麼樣的組織？烏克蘭爭取加入為何激怒俄羅斯？中央社整理重要事件，帶您看懂北約如何面對冷戰後全球秩序新挑戰。

冷戰美歐防堵蘇聯 提供歐洲核武保護傘

美、英、法等12國1949年在華府簽署「北大西洋公約」，明定成員國之一若受到攻擊，視為對全體成員國的攻擊，體現「我為人人，人人為我」的概念。一旦發生武裝攻擊，北約成員國可出兵防衛，恢復並維持北大西洋區域安全。

北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organisation，縮寫NATO）的軍事組織架構在1950韓戰爆發後確立，並規劃美軍常駐歐洲，之後隸屬北約的歐洲盟軍最高司令皆由美軍將領擔任。

北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organisation，縮寫NATO）的軍事組織架構在1950韓戰爆發後確立，至今已有30成員國。（中央社製圖）

蘇聯解體 北約東擴

1991年蘇聯解體，為了對抗北約而成立的共產國家軍事同盟「華沙公約組織」隨之解散。1999年，波蘭、匈牙利、捷克等國加入北約。縱使莫斯科警告北約不要准許前蘇聯加盟國加入，北約仍在2004年納入愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、斯洛伐克。至今北約已有30成員國。

冷戰結束後，北約的任務擴展到反恐和飛彈防禦的作戰。

2001年911事件發生後，北約首次行使條約第5條「成員互保」，於2003年進攻阿富汗，展開歐洲境外首次軍事行動。2010年，北約推出歐洲飛彈防禦系統計畫，在波蘭與羅馬尼亞部署陸基型飛彈攔截系統「陸基神盾」，以反制來自伊朗的威脅；此舉更加深俄羅斯對北約東擴的疑慮。

俄羅斯擔心，若烏克蘭與另一前蘇聯加盟國喬治亞加入北約，西方盟國及美軍形同可直接與俄羅斯接壤，北約盟國可動員的軍力對俄羅斯將造成國土威脅。但美國與盟國堅持北約的開放原則，拒絕俄國的要求，在地緣政治上持續角力。

2014年烏克蘭危機爆發後，北約已在波蘭、立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞部署多國戰鬥部隊，總兵力約5000人。（中央社製圖）

北約成烏克蘭緊張導火線

俄羅斯在強人蒲亭領導下，作風越趨強硬。2014年烏克蘭危機爆發後，北約已在波蘭、立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞部署多國戰鬥部隊，總兵力約5000人，由美、英、加、德領導，其他北約成員國輪調軍力。根據統計，北約可動員兵力將近350萬人。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，加入北約才能「保障國家安全」，並把加入歐盟和北約作為國家基本方針寫入憲法。但蒲亭警告，若烏克蘭加入北約，俄羅斯不排除採取軍事行動保衛國安。因應俄烏情勢，美國也增派兵力到波蘭和羅馬尼亞等國。

不過，歐盟有4成天然氣需求仰賴俄羅斯進口，成為蒲亭牽制歐洲大國的籌碼，也考驗北約盟友之間的團結。

北約成員國各有盤算 中國崛起考驗團結

近年來，中國在歐洲大舉投資基礎建設、與俄國進行聯合軍演。2021年，北約舉辦拜登上任後首次高峰會，報告指出中國構成「系統性挑戰」。北約秘書長史托騰柏格受訪時多次警告中國離北約愈來愈近。

不過，北約各國對中國崛起的態度分歧。美國欲鞏固全球的領導地位，視中國崛起為威脅，但歐洲與中國沒有直接的地緣政治衝突， 德國把中國視為貿易夥伴；對波蘭、立陶宛等中東歐國家來說，俄羅斯才是最大的威脅。

北約30個成員國，各自盤算不同。法國傳統上強調歐洲自主，拒當美國的附庸，退出北約40多年，直到2009年才重返北約。2018年川普未事先知會盟友就從敘利亞撤軍、2019年土耳其向俄羅斯採購S-400防空飛彈系統，氣得法國總統馬克宏重話批評北約「腦死」，都讓北約團結合作的形象蒙上陰影。

面對俄羅斯武力威脅和中國日益增加的影響力，北約盟國遭遇更多新型態挑戰。法國策略研究基金會研究員（FRS）波恩達茲（Antoine Bondaz）先前接受中央社專訪時強調，北約的關係基礎並未受到質疑，歐洲仍視美國為保障安全不可或缺的夥伴，結盟依舊穩固。（編輯：劉千綾）