分析：俄國與西方恐邁入新冷戰 緊張對立成常態

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專家指出，蒲亭（圖）在因烏克蘭而與西方形成的對立中已占了幾次上風，但即使避免了衝突，危機仍有可能演變為新的冷戰。（圖取自俄國總統府網頁kremlin.ru）

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（中央社莫斯科17日綜合外電報導）專門觀察俄羅斯政府的專家說，俄國總統蒲亭在因烏克蘭而與西方形成的對立中已占了幾次上風，但即使避免了衝突，危機仍有可能演變為新的冷戰，要判斷危機解除還為時過早。

俄羅斯聲稱已從烏克蘭邊境撤離部分軍隊，但美國不予採信，反稱俄羅斯仍在集結兵力，隨時準備好採取可能的入侵行動。

俄羅斯否認有意侵略，還指控西方無視俄國所提的重大安全要求，但俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）本月14日仍建議蒲亭（Vladimir Putin）為外交預留更多時間，即使蒲亭並不想陷入曲折的談判當中。

路透社分析，法國總統、德國總理和兩名英國部長等外國政要相繼飛抵莫斯科談判，讓全世界都把俄國的安全要求視為優先要務，這對蒲亭來說已是一場勝仗。

與俄國外交部關係緊密的智庫「俄羅斯國際事務協會」（RIAC）會長柯杜諾夫（Andrey Kortunov）表示：「他最大的成就，就是博得西方關注。至少他們現在完全明白了俄羅斯的立場和論述…我想這是很大的成功，看看接下來的發展，看他除此之外是否還能爭取到什麼東西。」

西方國家認為俄羅斯的許多安全要求不可理喻，例如要北大西洋公約組織（NATO）把歐洲軍事部署削弱至1997年以前的狀態，還要北約停止擴張，並且不讓烏克蘭加盟。

但美國在談判上另闢蹊徑，總統拜登本月15日說，已提出有關「在歐洲建立安全環境」的具體想法，例如武器管制的新措施、透明度及戰略穩定等。

柯杜諾夫表示：「這當然不是俄羅斯真正想要的，但我認為，從實際面來說，這是俄羅斯原本就預期可以得到的東西。」

可以肯定的是，俄羅斯在烏克蘭邊境集結大軍，不僅導致自身聲譽受挫，還刺激了北約團結，並讓烏克蘭獲得大量軍事援助，俄國股市和貨幣也都因為西方國家揚言制裁而下跌。

北約為防範俄國行動，已派遣額外部隊到波蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞，且正為中歐和東南歐的新作戰部隊擬定計畫。

英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）副研究員吉爾斯（Keir Giles）指出：「就像多數時候一樣，他們（指俄方）的軍事嚇阻已證實會產生反效果，只會讓西方國家的注意力集中在捍衛歐洲以對抗俄國的必要性上。」

一般認為，本週是危機可能進入一個新階段的決定性時刻。

白俄羅斯的大型軍事演習將於20日結束。俄羅斯今天再宣布從克里米亞（Crimea）撤軍，西方國家對此抱持懷疑，但克里姆林宮聲稱撤離也要花時間。

烏克蘭首都基輔的智庫Penta負責人費森科（Volodymyr Fesenko）說：「如果真的看到軍隊開始撤離，那才可以說這一階段的危機已解除。要放心還太早了。」

費森科表示，就算俄羅斯真的藉由撤軍來緩和危機，也大可再把部隊迅速調過去，這在去年春天已有前例。

他說，這可能會促成某種新冷戰的情境開展，在此情境中，緊張局勢和政治對立會加劇，且成為常態。他還表示：「我認為這最有可能發生，因為蒲亭不能退縮，也不能違背原則。」

費森科說：「人數可能會波動，但軍隊會留在那裡，政治對立也將一直存在。這當然會和蘇聯時期的狀況不太一樣，但這種對抗會持續很長一段時間。」（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1110218