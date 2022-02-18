美議員指俄烏情勢成中共範本 憂北京侵台

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（中央社記者徐薇婷華盛頓17日專電）俄烏情勢緊繃，美國參議員盧比歐今天受訪表示，中國將密切注意俄烏情勢，觀察強國入侵小國時國際會有什麼作為。他說，這雖不代表北京下個月或今年會侵台，但很難在2030年前還沒動作。

俄羅斯在烏克蘭周邊部署重兵引發國際憂慮，美國總統拜登（Joe Biden）與國務卿布林肯（Antony Blinken）今天相繼警告俄國近日恐發動攻擊。

抗中立場鮮明、共和黨籍的盧比歐（Marco Rubio）今天接受福斯財經新聞網（FOX Business）訪問時表示，中國把俄烏緊張視為一種長期勝利，因為這讓美國分心，轉移全球焦點。

盧比歐指出，北京將密切注意俄烏情勢，觀察當強國入侵弱小鄰國時會發生什麼事、國際會怎麼做，以及事前能取得何種籌碼來緩解制裁報復的影響。

盧比歐強調，他雖不認為這代表中國下個月或今年內會入侵台灣，「但我不認為這個10年（2030年）結束前他們不會對台灣有所動作」。（編輯：周永捷）1110218