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黑熊雪霸受困陷阱 查獲套索踏板式獵具移交警方

2025/6/19 19:25
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（中央社記者郭宣彣苗栗縣19日電）雪霸國家公園武陵區域日前發生黑熊受困陷阱，雪管處今天指出，經與林業署台中分署清查現場，查獲拆除1組套索陷阱及1個踏板式獵具，移交警方偵辦釐清是否涉違法獵捕。

林業及自然保育署台中分署17日在武陵山莊附近樹林發現有黑熊受困陷阱，經會同各單位共27人前往救援，將黑熊麻醉後，昨天送抵生物多樣性研究所野生動物急救站醫療。黑熊左前掌因受困套索有部分組織壞死，已進行局部切除。

雪霸國家公園管理處透過文字指出，今天展開地毯式清查行動，針對案發地點及區域進行細部搜尋清查，此次行動由雪霸處武陵管理站2名保育巡查員並聯合林業署台中分署4名人員共同執行。

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雪管處表示，經搜尋清查後，在現場查獲並拆除1組套索式陷阱及1個踏板式獵具，後續交由內政部警政署保安警察第七總隊第五大隊進行刑事偵查，釐清是否涉違法獵捕等行為，並追查違法人員。

依據多年的監測紀錄，雪管處指出，雪霸園區雪山登山口、大鹿林道東線、230林道等地區是黑熊出沒的熱點區域，未來將加強園區保育巡查及黑熊宣導工作，強化防治盜獵作為。（編輯：戴光育）1140619

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