擊劍亞錦賽 陳致傑男子鈍劍不敵頭號種子止步8強

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（中央社記者黎建忠台北19日電）在印尼舉行的亞洲擊劍錦標賽，台灣好手陳致傑今天在男子鈍劍8強，和頭號種子、中國好手莫梓維鏖戰到最後，才以12比15落敗，止步8強。

現年24歲的陳致傑是台灣擊劍新星，在2019年拿坡里世大運拿下個人鈍劍組第5名，寫下台灣鈍劍的世大運最佳成績；接著在2022年又獲得亞洲U23擊劍錦標賽的個人鈍劍金牌和團體鈍劍銅牌；在杭州亞運更和東奧金牌得主張家朗鏖戰到最後才惜敗。

接下來陳致傑遭逢腰傷，休息快1年，才在去年香港擊劍公開賽復出，隨即拿下冠軍。

今年的擊劍亞錦賽，身為大會第9種子的陳致傑在16強以15比10擊敗韓國好手金泰煥（Kim Tae Hwan，音譯），闖進8強後遭遇頭號種子、中國好手莫梓維。

陳致傑和莫梓維首回合結束戰成10比10平手，第2回合開打後，陳致傑幾次急於搶攻造成防守漏洞，被對手連拿3分，最終被對手先拿到15分而落敗。

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擊劍個人賽事每場9分鐘，分為3局、每局3分鐘，在比賽時間內分數較高者獲勝，或者先拿到15分的一方獲勝。

另外，曾在2023年拿到擊劍世青少銅牌的台灣小將洪莉翔，今天則在女子銳劍16強遭遇大會頭號種子、韓國好手宋世羅，最終以7比15落敗。（編輯：張雅淨）1140619