鋼市需求疲弱 中鋼7月與第3季盤價開平低盤

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（中央社記者何秀玲台北19日電）中鋼今天開出7月與第3季盤價，月盤產品每公噸全面調降新台幣600元，季盤開平盤與降500至800元不等。中鋼表示，全球鋼鐵市場呈需求疲弱，新台幣匯率升值影響台灣直接及間接外銷競爭力，本次月盤與季盤以平低盤開出。

中鋼今天發出新聞稿指出，美國關稅政策引發貿易緊縮，拖累經濟動能，各國關稅談判結果及後續發展具高度不確定性，終端市場觀望氣氛濃厚；台灣則受關稅變數與匯率升值拖累，出口動能明顯趨緩，內需表現相對穩健，主計總處將今年經濟成長率由3.14%下修至3.1%。

中鋼指出，以鋼鐵市場來看，美國6月4日起提高鋼鋁關稅至50%，雖有利美國鋼價止跌回穩，但因需求低迷，向上動能疲乏，歐洲鋼價隨淡季而下修，亞洲鋼品出口行情緩步走弱，短期鋼市進入調節期。

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鐵礦砂價格於每公噸95美元盤整，煉焦煤價格下滑至約每公噸180美元。新台幣匯率升值也影響台灣外銷競爭力，出口產業面臨終端客戶訂單釋出緩慢，使流通行情呈弱勢盤整態勢。

全球鋼鐵市場呈現需求疲弱與政策干擾並行的格局，為適度協助下游客戶爭取訂單，中鋼表示，本次月盤與季盤以平低盤開出，並依各產業特性與客戶競爭環境不同，持續搭配多元方案，與客戶度過國際大環境嚴峻挑戰。（編輯：張均懋）1140619