以色列伊朗衝突升溫 貿協駐德黑蘭主管協助撤僑

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（中央社記者劉千綾台北19日電）以色列與伊朗戰況持續，德黑蘭台灣貿易中心為台灣在當地唯一代表機構，貿協表示，德黑蘭台貿中心主任孫經權已撤離到安全地方，同時協助撤離台商。以色列特拉維夫台灣貿易中心也已回報，駐館運作正常。

隨著以色列與伊朗的敵對行動加劇，加上美國總統川普警告可能會直接介入這場衝突，各國陸續展開撤僑行動。

回顧2022年俄烏戰爭爆發時，基輔台貿中心也是台灣在烏克蘭唯一代表機構，由時任基輔台貿中心主任徐裕軒一肩扛起所有保護僑民的責任，協助55名台灣人順利安全撤離烏克蘭。

貿協1992年在伊朗德黑蘭成立辦事處，2006年更名為「德黑蘭台灣貿易中心」，協助台商克服拓銷伊朗市場障礙，目前派駐當地中心主任為孫經權，是唯一的台灣籍員工。貿協表示，以色列與伊朗衝突升溫，孫經權已撤離到安全地方辦公，並協助撤離當地台商。

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根據外交部資訊，目前在以色列的台灣民眾有270多名，分3批循陸路離開以色列的有20名；伊朗方面有9名僑民，有3名已順利離境。

貿協在伊朗德黑蘭、以色列特拉維夫、阿拉伯聯合大公國杜拜、沙烏地阿拉伯利雅德等地設有台貿中心，相較於其他國家同時有外交部、經濟部等單位外派人員，德黑蘭台灣貿易中心為台灣在當地唯一代表機構。（編輯：張均懋）1140619