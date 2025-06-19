以伊衝突 林佳龍：國安會議有應變計畫將陸續宣布

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（中央社記者王承中台北19日電）以色列與伊朗衝突情勢未歇，外交部長林佳龍今天表示，全球的油價、物價可能受到戰事影響，政府都有密切關注，包括總統賴清德、行政院長卓榮泰都有召開會議，昨天國安高層會議也對此作出各種應變計畫，會陸續對外宣布。

立法院外交及國防委員會今天處理外交部主管114年度預算解凍案，邀請林佳龍列席備詢。

以色列與伊朗衝突情勢未歇，外界憂心可能衝擊台灣能源，林佳龍接受媒體聯訪表示，全球的油價、物價可能受到戰事影響，政府都有密切關注，包括賴總統、卓榮泰都有召開會議，昨天國安高層會議也對此做出各種應變計畫，會陸續對外宣布。

林佳龍指出，目前駐以色列代表處持續運作中，並根據以色列政府的指引，按照作業程序居家辦公，若有必要性，仍會赴館處辦公。

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至於滯留在以色列的台灣民眾、學生或商務人員近況，林佳龍表示，與在當地的台灣民眾保持密切聯繫，目前在以色列的台灣民眾有270多名，分三批循陸路離開以色列的有20名；伊朗方面有9名僑民，有3名已順利離境。

媒體詢問，在伊朗的台灣人是否有尋求中國協助。林佳龍指出，外交部都有保持密切聯繫，避免成為炒作的議題。（編輯：潘羿菁）1140619