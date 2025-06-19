內政部要地方分擔租補 民眾黨團批政策跳票又撒幣

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（中央社記者郭建伸台北19日電）民眾黨團今天抨擊，內政部社宅和包租代管政策大跳票，只能用大撒幣「租屋補貼」彌補，不僅沒解決租屋族困境，還打腫臉充胖子，反觀前台北市長柯文哲任內努力蓋社宅，這就是「柯文哲可以、賴清德不行」。

內政部日前函文通知各縣市政府，明年中央擴大租金補貼專案計畫將因應財政收支劃分法修正，要求各地方政府自籌比例不等經費，引發部分地方政府反彈。

民眾黨團今天透過臉書指出，前黨主席柯文哲在擔任台北市長任內，努力興建規劃社宅，卸任前讓台北市社宅量達到近2萬戶，2024年總統大選，柯文哲也提出「大力蓋、大力改、大力補」的居住政策。

民眾黨團指出，對於社宅和包租代管政策大跳票，民進黨政府只能用最簡單粗暴的大撒幣「租屋補貼」來彌補，租金補貼從50萬戶擴大到75萬戶，一年從國庫搬新台幣300億發給租屋族，還宣稱實現居住正義；但這是人民繳的稅金，且光是擴大租補，沒有繼續蓋社宅、解決空屋，非但沒解決租屋族困境，反倒帶動租屋黑市，房東樂得漲租金。

民眾黨團表示，台灣的租金指數連漲45個月，內政部卻發函各縣市政府，宣稱因應財政收支劃分法修正，明年「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，地方政府需自籌10%到40%不等的款項，根本是中央大撒幣，卻耍賴要地方買單。

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民眾黨團指出，擴大租補政策是中央決定，實際上不僅沒能解決人民買不起房的問題，更促進租金飆升；民進黨政府打腫臉充胖子，錢還是要繼續撒下去，把地方補助款砍掉還不夠，現在還要地方幫中央擦屁股。

民眾黨團表示，民進黨政府把跳票當日常、把政見當放屁，柯文哲是說了就會去做，做不到就會認錯調整、反省改進，不管是居住正義或國是會議，這就是「柯文哲可以，賴清德不行」的原因。（編輯：翟思嘉）1140619