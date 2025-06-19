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大魯閣：擬處分台中、新竹商場經營權 聚焦海外市場

2025/6/19 19:08
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（中央社記者江明晏台北19日電）經營棒壘球打擊練習場的大魯閣表示，由於百貨經營有挑戰性，擬處分所持有的台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場商場經營權利，未來發展將聚焦運動休閒項目和海外市場。

大魯閣今天公告，基於未來營運發展，同時考量海外市場發展，以及對海外子公司營運資金挹注，擬處分所持有的台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場商場經營權利。

大魯閣表示，董事會授權董事長全權負責與潛在買方洽談並簽署條件書，待雙方合作，共識確認並完成買賣協議簽署。

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大魯閣對中央社記者表示，百貨市場和經營有挑戰性，雖然2家百貨營運穩定，但以大魯閣條件和主客觀環境，未來可能都沒有機會再拓展新的據點，剛好有買方洽談，大魯閣認為回收的資金可以投入發展中的海外市場，而大魯閣在國內的打擊場、遊戲愛樂園等實體據點的營運方向都不變。

大魯閣先前宣布，經一年籌備與發展，美國首家棒壘球打擊中心在德州休士頓凱蒂（Katy）開幕，今年也將在鄰近台積電美國廠的亞利桑那州鳳凰城市區，開設第2家與第3家分店，今年下半年，德州聖安東尼奧、休士頓市區，以及加州洛杉磯的門市將陸續開幕。（編輯：張均懋）1140619

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