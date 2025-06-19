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鳥嶼國小學童參訪澎湖地檢 扮檢察官開庭興奮不已

2025/6/19 19:00
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（中央社澎湖縣19日電）澎湖離島的鳥嶼國小師生，今天搖身一變為檢察官，實境到訪偵查庭與羈押室，還扮演法律小尖兵宣導打詐、反霸凌、反毒等，參訪後留下難忘印象。

澎湖鳥嶼國小為建立學童正確法治觀念，全校師生一行30人今天自鳥嶼搭船至白沙，再搭車前往澎湖地檢署參訪，檢察長周士榆親自歡迎來自離島小朋友，還由主任檢察官郭耿誠為師生們以生活化方式，解說檢察機關組織及檢察官等司法人員工作內容。

周士榆表示，現今很多似是而非訊息，影響大家對於司法觀感，唯有每一民眾心中都有一些基本法律知識，才能做出正確判斷，對鳥嶼國小師生前來地檢署參訪、實地參觀偵查庭等相關設施，進而了解檢察署及司法運作，建立正確法治觀念。

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鳥嶼國小師生參訪地檢署偵查庭、拘留室、指認室等各項設施後，並被安排由小朋友們穿上檢察官、法官、書記官、律師等法袍，進行角色扮演，小朋友們第一次「零距離」在偵查庭上，都感好奇、興奮不已。

鳥嶼國小師生還扮演法律小尖兵，與周士榆等人一起宣導打詐、反霸凌、反毒、環境保護、網路安全等，讓法治教育向下扎根。（編輯：陳仁華）1140619

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