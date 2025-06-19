藍心湄主持女人我最大不懈怠 23年零缺席節目會議

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（中央社記者洪素津台北19日電）藝人藍心湄主持美妝保養節目「女人我最大」23年，期間從未缺席每週一次的主持會議，對於節目的好成績，她表示，很喜歡這份工作，而且很幸福，有很多熱愛的事情想跟大家分享。

「女人我最大」跟進時下潮流，每集節目打造獨特內容，創作話題討論。藍心湄面對這份主持工作從未懈怠，每週準時到公司開主持會議，她透過新聞稿分享，「我真的很愛這份工作，也比一般人幸福很多，我有太多熱愛的事情想和大家分享。」

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藍心湄提到，有次節目就帶著30年的香奈兒收藏，和觀眾分享精品以往與現在的工藝差別，「我很愛買，但也走過很多冤枉路，這些都要講給觀眾知道」。

節目收視有好成績，藍心湄表示，節目20多年來一直都秉持製作可以闔家觀看的宗旨，「我不設限，任何話題都喜歡，但還是有條界線是我害怕、不能聊的」，她不願談爭議新聞人物的是非，「除非把當事人找來現場，不然就不要聊，這是原則」。（編輯：張雅淨）1140619