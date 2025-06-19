歷史建築二崙分駐所眷舍7月底完工 打造文學咖啡館

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（中央社記者蔡智明雲林縣19日電）雲林縣政府為保存珍貴歷史資產，耗資新台幣2100餘萬元進行歷史建築二崙分駐所眷舍修復工程，2023年12月動工，預計7月底完工。文化觀光處說，此處將規劃成文學咖啡館。

雲林縣政府文化觀光處今天在二崙分駐所眷舍舉辦工地展，開放民眾參觀深入了解修復過程，雲林縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君、二崙鄉長鍾東榮等人與會，在建築師專業導覽下，重溫日式宿舍建築的格局與技藝，同時感受文化傳承的意義。

文觀處發布新聞稿表示，「二崙分駐所眷舍」興建於1930年代，原為二崙派出所所長的宿舍，因1956年警政編制調整，派出所改制為「二崙分駐所」，宿舍名稱亦隨之更改。該建築於2015年3月公告登錄為雲林縣歷史建築。

陳璧君說，本修復工程總經費為2191萬元，施工範圍涵蓋1層樓木造日式宿舍（面積95.43平方公尺）及1座附屬磚造建築（面積28.69平方公尺）。工程自2023年12月啟動，預計7月底完工。未來將規劃為「二崙文學咖啡館」，結合前方的二崙故事屋，共構具人文特色的藝文空間，重現昔日街廓風貌。

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鍾東榮表示，二崙鄉有豐厚的人文底蘊，是雲林縣詔安客語及文化保存相對完整的區域，同時也是多名頂尖文學家的故鄉，包括宋澤萊、鍾文音、季季等。希冀結合文學、教育、藝術及咖啡，打造成二崙文學咖啡館，串連鄰近的二崙故事屋與圖書館等活絡地方藝文。

張麗善說，縣府長期致力文化資產保存與修復，近年推動39件修復工程，讓地方歷史建築煥發新生，重新融入當代生活場域，為社區注入文化生命力。此次「二崙分駐所眷舍」修復，即是持續推動地方文化再造、保存歷史記憶的重要行動之一，展現縣府在文化資產保護政策上的積極與堅持。（編輯：李錫璋）1140619