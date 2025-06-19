加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
陳柏諺殺害馬來西亞籍女大生 判刑18年10月定讞
首頁 / 文化

歷史建築二崙分駐所眷舍7月底完工 打造文學咖啡館

2025/6/19 15:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明雲林縣19日電）雲林縣政府為保存珍貴歷史資產，耗資新台幣2100餘萬元進行歷史建築二崙分駐所眷舍修復工程，2023年12月動工，預計7月底完工。文化觀光處說，此處將規劃成文學咖啡館。

雲林縣政府文化觀光處今天在二崙分駐所眷舍舉辦工地展，開放民眾參觀深入了解修復過程，雲林縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君、二崙鄉長鍾東榮等人與會，在建築師專業導覽下，重溫日式宿舍建築的格局與技藝，同時感受文化傳承的意義。

文觀處發布新聞稿表示，「二崙分駐所眷舍」興建於1930年代，原為二崙派出所所長的宿舍，因1956年警政編制調整，派出所改制為「二崙分駐所」，宿舍名稱亦隨之更改。該建築於2015年3月公告登錄為雲林縣歷史建築。

陳璧君說，本修復工程總經費為2191萬元，施工範圍涵蓋1層樓木造日式宿舍（面積95.43平方公尺）及1座附屬磚造建築（面積28.69平方公尺）。工程自2023年12月啟動，預計7月底完工。未來將規劃為「二崙文學咖啡館」，結合前方的二崙故事屋，共構具人文特色的藝文空間，重現昔日街廓風貌。

google news透過 Google News追蹤中央社

鍾東榮表示，二崙鄉有豐厚的人文底蘊，是雲林縣詔安客語及文化保存相對完整的區域，同時也是多名頂尖文學家的故鄉，包括宋澤萊、鍾文音、季季等。希冀結合文學、教育、藝術及咖啡，打造成二崙文學咖啡館，串連鄰近的二崙故事屋與圖書館等活絡地方藝文。

張麗善說，縣府長期致力文化資產保存與修復，近年推動39件修復工程，讓地方歷史建築煥發新生，重新融入當代生活場域，為社區注入文化生命力。此次「二崙分駐所眷舍」修復，即是持續推動地方文化再造、保存歷史記憶的重要行動之一，展現縣府在文化資產保護政策上的積極與堅持。（編輯：李錫璋）1140619

#陳璧君
#雲林縣政府
#季季
#張麗善
#歷史建築
#鍾東榮
#二崙鄉
張麗善
雲林家扶助銀髮族圓婚紗夢 張麗善見證獻祝福2025台北國際食品展 雲林20家廠商上菜探索美味
陳璧君
雲林藝文補助城鄉落差 縣府允優先補助東勢光藝節雲林六房天上聖母32件百年儀仗組修復 重現昔日光采
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：